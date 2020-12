Ministro impugnará fallo sobre pruebas PCR a viajeros

Transmisión es activa

Laura Rodríguez, epidemióloga y docente de la Universidad Industrial de Santander, UIS, considera que “en este momento la transmisión es activa, comunitaria y local, y por tanto solicitar prueba de PCR a viajeros no tiene mayor efecto en el control de la epidemia en este momento. Por su parte, restringir ingreso a nacionales por falta de prueba implica generar inequidades, pues el acceso a pruebas no es igual en todos los países y no todas las personas pueden acceder a ella. En caso de poder acceder a una prueba PCR, el portar la prueba negativa no exime a la persona de estar infectado (puede infectarse luego de realizar la prueba) y por tanto de ser potencial transmisor. Por esto, tener una prueba negativa puede dar una falsa sensación de seguridad.