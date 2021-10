MinSalud tampoco daría luz verde a eutanasia de Martha Sepúlveda

Continúan apareciendo aristas y voces en el caso de Martha Sepúlveda, la mujer de 51 años a la que le fue cancelado el procedimiento de muerte digna, apenas horas antes de que se llevara a cabo.

A las declaraciones del Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), IPS que iba a practicarle la eutanasia, y DescLAB, que la ha estado defendiendo jurídicamente desde que se decidió por esa opción, se sumó en la noche de este sábado la del Ministerio de Salud, que se puso de parte del primero.

Dependiendo de como se mire, podría pensarse incluso que la cartera sanitaria se escudó en un tecnicismo para apoyar la cancelación del procedimiento de Martha, pues según explicó: “la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo a este Ministerio, por lo tanto no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia, dado que no es conocido el fallo en su integralidad”.

Con lo anterior, se refiere a la sentencia C-233 de 2021 que reglamenta la muerte asistida en pacientes con un diagnóstico no terminal, incluyendo a quienes padezcan sufrimiento psíquico o físico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Cabe agregar, entonces, que Sepúlveda fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y sin cura, hace tres años.