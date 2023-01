Molestias en la familia Petro por foto de Nicolás con Musa Besaile

Diferentes críticas ha generado la foto que se conoció en las últimas horas, en la que aparecen Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, quien está condenado por tener nexos con el paramilitarismo.

La foto que publicó en su cuenta de Instagram Musa Besaile (hijo), estaba acompañada con la frase: “Gran visita, esta es tu casa hermano”.

Ha sido tan polémica la foto, que Andrea Petro, hija del mandatario colombiano, demostró su molestia y pidió que no involucraran a los demás integrantes de la familia en el tema. "NO, no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo solito...", expresó Andrea en su cuenta de Twitter.

El senador Jota Pe Hernández afirmó: "Hoy Los PETRO acuden a la casa de Los BESAILE! Los del CAMBIO hacen alianzas politiqueras con Los ROYS, con Las DILIANS, con Los CHAR! Ya no los llaman Parácos, tampoco los llaman Corruptos, ahora los llaman HERMANOS! Pues por arte de magia, todos ellos se volvieron IMPOLUTOS!".

El líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, afirmó: ¿Entonces los Char no pero los Besaile sí? Pregunta para la Fiscalía General ¿Cuándo salió de la cárcel Musa? ¿Ya están disfrutando de los beneficios los del Pacto de La Picota?".

El abogado Daniel Briceño afirmó: "Nicolás Petro de visita en la casa de los Besaile. Vea pues".