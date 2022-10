Motociclista pagó tanqueada con monedas de $50, pero no se las recibieron

Tal vez no se haya puesto de moda, pero en los últimos días ya ha pasado dos veces: el conductor de una moto canceló en una gasolinera de Medellín el valor de la tanqueada con monedas de $50, pero el pago no fue aceptado por el empleado que lo atendía.

Esta misma semana una mujer de Barbosa pagó el valor de su paso por el peaje El Trapiche con 290 monedas de la misma denominación y allí sí le recibieron el dinero.

En el caso del motociclista, este alcanzó a tanquear su moto, pero cuando hizo el pago, en la estación procedieron a extraerle de nuevo el combustible con una manguera. Esta le fue introducida al tanque y luego fue vaciada en un balde plástico.

La acción fue grabada en video y reproducida por la cuenta de Denuncias Antioquia.

“Sí señores vean, estoy aquí en la bomba de Primax y el señor me va a sacar la gasolina que porque no puedo pagar con monedas, ahí está pa’ que vean, ya la plata no vale”, dijo el propietario de la moto.

En el caso de la señora de Barbosa, la mujer acostumbra hacer esta acción en protesta por lo que considera un cobro injusto para ella y la gente de su pueblo, que deben pagar el paso por el peaje cada vez que salen y entran.

Algunos tienen una tarifa diferencial de $2.700 pero otros no. Ella lo tuvo un tiempo, pero fue retirada de la lista de beneficios y ahora paga tarifa plena, que corresponde a 14.500 pesos, que suman 290 monedas de $50.