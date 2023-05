“Mire, esta era mi vivienda. Yo vivía acá solo y vea lo que quedó, solo ruinas y cenizas. Yo afortunadamente no estaba en la casa cuando pasó eso. Yo llegué ya cuando todo esto estaba ardiendo. Empezó, póngale usted, a las 12 del día (de este martes), no se sabe aún con exactitud cómo, lo cierto es que las llamas consumieron todo en un momentico. La señora Yaneth lamentablemente falleció, pero no calcinada como han dicho algunos, ella falleció de un ataque cardíaco cuando estaba siendo trasladada a un centro médico”, nos contó la mañana de ayer Hernando Perdomo, encargado del predio donde vivían varias personas y en el que además funcionaba un parqueadero, por una bienaventurada casualidad, resultó ileso.

“Mi casa parecía el infierno”. Fueron las palabras de don Hernando Perdomo, quien funge como encargado del predio ubicado en la Carrera 8 con Calle 2A Sur, en el barrio Modelo Sur de la localidad de San Cristóbal. Cuando el señor Perdomo llegó al predio ya todo estaba en llamas: “Yo llegué y vi semejante despelote y me quedé inmóvil del susto porque mi casa ardía, parecía el infierno. Yo creo que si no es por el muchacho que me ayuda acá en el parqueadero, esto termina peor”, nos contó el encargado mientras nos señalaba, la mañana de ayer, el techo quemado del lugar al que su empleado de confianza se subió para apaciguar las llamas mientras los Bomberos hacían presencia.

El valeroso trabajo del joven impidió que el fuego llegara hasta unos 10 vehículos que se encontraban parqueados en la parte trasera del lugar, evitando que se propiciara una tragedia de mayores proporciones.

Sin embargo, pese a lo anterior, María Janeth Herrera, de 61 años, quien residía en la zona, falleció de un infarto al parecer a causa del tremendo estrés a la que se vio sometida por el voraz incendio.

“Ella salió bien de la casa, salió caminando y sin quemaduras. De repente se acordó que los perritos y los gatos con los que compartía su vida estaban ahí, se devolvió y volvió a salir. En ese momento sí se notó que salió lastimada, tenía el cabello quemado y una quemadura en una pierna, según entiendo. Luego los paramédicos confirmaron que había fallecido por un ataque cardíaco”, nos confirmó un vecino de la zona que atestiguó los hechos y que integró el grupo de voluntarios que unió esfuerzos para hacerle frente a las llamas mientras llegaban los bomberos, quienes se demoraron unos 40 minutos, según dicen los vecinos.

La señora Janeth trabaja como recicladora y era una persona muy querida por el vecindario. Pese a su edad y a sus condiciones de vida, los vecinos coinciden en que tenía una vitalidad abrumadora. El origen de las llamas, al parecer estaría relacionado con un corto circuito pero al cierre de esta edición no había una versión oficial.