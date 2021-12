Mujer denuncia que la agredieron en discusión por una silla en el Pascual Guerrero

Según detalló la mujer, el ataque se registró este domingo cuando ellay una amiga se disponían a presenciar el encuentro entre el Américade Cali y el Tolima, que posteriormente fue aplazado. La denuncia fue compartida por la víctima, así como por su acompañante, quien aseguró que los atacantes serían otras dos mujeres y un hombre.

"No agredí a nadie, se me fueron encima a mí solo porque dije que ya no guardaran más puestos y me iba a sentar", dijo la víctima. Por su parte, su amiga manifestó que "estas tres personas le pegaron a mi amiga. Lesiones personales que llevaremos hasta las últimas consecuencias".

Lea también: Policía colombiana es responsable de 11 asesinatos en protestas, dice informe

Aunque el reporte fue divulgada por medio de las cuenta de Twitter de la dos mujeres, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, explicó que las autoridades requieren se realice una denuncia formal para continuar con las labores de investigación del caso.

"No tenemos en este momento una denuncia formal, llamamos a esta ciudadana que nos haga esta denuncia para así arrancar con la parte investigativa. Ustedes saben que dentro del mismo estadio tenemos cámaras y que nos sirven como acervo probatorio para poder judicializar a los responsables de diferentes hechos que se puedan presentar en el estadio", mencionó el Comandante de la Policía de Cali.

Lea también: Exembajador Fernando Sanclemente se declaro inocente por caso de narcofinca

Finalmente, el General rechazó lo ocurrido e hizo un llamado a los fanáticos de fútbol ha resolver las diferencias mediante el diálogo para evitar que se registren riñas.