Mujer denunció que fue abusada en baños de un centro comercial de Antioquia

Un caso de abuso sexual habría ocurrido en las instalaciones del centro comercial Mayorca, en Sabaneta, según denunció la misma víctima en redes sociales. El hecho se habría presentado, el pasado jueves, en los baños del primer piso del lugar, donde habría sido golpeada y posteriormente abusada.

La denunciante relató que el episodio tuvo lugar el 18 de abril a las 11:00 de la mañana. “Me encontraron a eso de la 1:00 de la tarde en muy malas condiciones, inconsciente, con golpes en la cabeza y en la cara, y con mi ropa mal puesta”, sostuvo en el testimonio compartido vía redes sociales.

Tras el episodio, la joven habría sido atendida por el personal APH del centro comercial y luego trasladada a la clínica Las Vegas. El 20 de abril presentó la denuncia respectiva, pero, según afirmó, no se había registrado novedad alguna hasta este jueves.

“Diez días después todo sigue igual. No he podido volver a realizar mis actividades con total normalidad (...). Necesito continuar con mis estudios, trabajar y quiero llevar una vida sin miedo a lo que me pueda pasar mientras hago algo tan sencillo como salir a la calle”.

La joven afirmó que el centro comercial Mayorca se ha negado a compartir las cintas de video que permitan dar con el presunto responsable de estos hechos. Le han respondido, según ella, que solo los pueden compartir con las autoridades pertinentes.

“El centro comercial rechaza tajantemente cualquier acto que atente contra la seguridad, integridad y dignidad de nuestros visitantes”, expresó Mayorca mediante un comunicado, tras detallar que ha acompañado a la víctima y que, desde el lugar, están a disposición de las autoridades.

“Invitamos a toda nuestra comunidad a esperar el resultado de las investigaciones oficiales, evitando difundir conjeturas e información imprecisa que solo vulnera los derechos de los afectados”, pidieron desde el centro comercial. Este diario consultó a la Fiscalía sobre el particular, pero aún no recibe respuesta.