Murió Vicente Pérez, el conductor involucrado en la explosión en la vía al Llano

Este sábado, 30 de diciembre, las autoridades confirmaron que Vicente Pérez, el conductor de 59 años que sufrió un trágico accidente en el túnel Quebrada Blanca, de la vía Bogotá - Villavicencio, el pasado martes 26 de diciembre, falleció.

Tras la emergencia, el conductor fue llevado a la Clínica Primavera, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a un centro asistencial de mayor nivel de la capital santandereana, donde actualmente permanecía recibiendo atención médica tras tener quemaduras en el 80 % de su cuerpo.

Entérese: Uribe asegura que ningún militar pueda decir que recibió “indebida insinuación”

“Ingresa estable hemodinámicamente. Se realiza intubación orotraqueal por signos de quemadura de vía aérea, en el momento se encuentra en manejo de quemaduras, las cuales comprometen el 80 por ciento de la superficie corporal total, en plan de vigilancia clínica", afirmó en su momento el centro médico.

El accidente

En la tarde del pasado martes , 26 de diciembre, un grave incendio se registró en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, luego de que un camión de carga sufriera un siniestro vial.

Mientras los cuerpos de bomberos intentan llegar al lugar de los hechos para contener las llamas, la vía al Llano vuelve a estar cerrada.

Puede leer: Video: Conmoción en Santander por asesinato de un joven reguetonero

"Continúa cierre total en el túnel de Quebrada Blanca debido a atención de siniestro vial con volcamiento e incendio de vehículo de carga con mercancías peligrosas. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado", afirmó Coviandina.

Tras el siniestro, se activó un plan de contingencia entre la Policía de carretera y las demás autoridades del orden nacional para poder descongestionar la vía en ambos sentidos.

Horarios de funcionamiento

Así las cosas, el corredor estará disponible para los vehículos que transiten en sentido Bogotá - Villavicencio en cuatro horarios diferentes durante el día. Desde la 1:00 a.m. a las 3:00 a.m., de 7 de la mañana a 9:00 a.m., de la 1 de la tarde a 3:00 p.m. y de 7 de la noche a 9:00 p.m.

Además: Este será el aumento de los nuevos precios en los pasaportes para el 2024

Por el contrario, quienes del Llano quieran ir a Bogotá tendrán los siguientes horarios: de las 5 de la mañana a las 7:00 a.m., de las 11:00 a.m. a la 1 de la tarde, de 5:00 p.m. a las 7 de la noche y desde las 11:00 p.m. hasta la 1 de la madrugada.

De igual forma, el Secretario de Movilidad de Cundinamarca sostuvo que se está analizando la posibilidad de ampliar los horarios, para que en el sentido Bogotá - Villavicencio inicie el paso a la 1:00 p.m. y vaya hasta las 7 de la noche, mientras en dirección contraria sea de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. ya finalizando el puente.