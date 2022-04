"Muy satisfecha" se mostró la delegación colombiana tras el fallo en la Corte de La Haya

A las 03:00 a.m. (10:00 a.m. hora de La Haya) comenzó la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia por las presuntas violaciones a sus derechos soberanos respecto de su espacio marítimo del mar Caribe y el no haber aplicado el fallo del 19 de noviembre de 2012.