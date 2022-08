Néstor Humberto Martínez propone Tribunal de Honor sobre caso 'Santrich'

El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, propuso crear un Tribunal de Honor que salde definitivamente la discusión acerca de si hubo o no un entrampamiento por parte de la Fiscalía y la DEA contra 'Jesús Santrich' para entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

Martínez rechazó el informe de la Comisión de la Verdad en el que se sostiene que la captura de 'Santrich' fue parte de un plan para ponerle palos en la rueda al acuerdo.

De acuerdo con el reporte, el objetivo inicial del entrampamiento era 'Iván Márquez', quien posteriormente se terminó marginando del Acuerdo de Paz, y el mismo 'Santrich', que luego de ser capturado, huyo hacia Venezuela, en donde habría muerto.

“Mucho lamento que la versión citada por la Comisión de la Verdad no hubiese sido contrastada por el suscrito, a pesar de que según afirma “entrevistó a más de 30 personas”. El documento solo cita un artículo del diario El Espectador y a los abogados del Partido Comunes”, afirmó el exfiscal general.

Sobre el Tribunal de Honor propuesto por él, aseguró que este organismo tendría en cuenta las pruebas que se le aporten y el testimonio de los protagonistas, con lo cual daría "un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de ‘Santrich’, provenía o no de la Fiscalía”.

El Tribunal, de acuerdo con Martínez, estaría compuesto por tres personas, un sacerdote que haya sido provincial de la compañía de Jesús, un padre que haya ejercido la rectoría de la Universidad Javeriana de Bogotá y un exdecano de la Facultad de Derecho, y el fallo que dictarían sería ex aequo et bono, es decir, de verdad sabida y buena fe guardada.

"Si el veredicto me es contrario, lo aceptaré sin fórmula de juicio, con la responsabilidad que ello me adjudicaría, para vergüenza propia, en la historia de la patria. Si el fallo me es favorable, como lo será, le agradezco así reconozca públicamente y, además, suscribamos conjuntamente una comunicación con destino al Ministro de Educación, solicitándole se excluya el capítulo espurio de la cartilla con la que se quiere educar a nuestros hijos", agregó Martínez.

Sobre esta discusión, se pronunció en su cuenta de Twitter el presidente Petro recordando que en su último debate en el senado de la República demostró, según él, que la paz había sido entrampada con pruebas fabricadas. "Entrampar la paz significaba que volvieran a las armas miles de personas”, expresó Petro.