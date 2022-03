Nieto del presidente de Aviatur confesó en video cómo hizo un presunto fraude electoral

"Hoy fui jurado de votación y fue una mier... la próxima vez que me toque ser jurado me voy del país, así sea por tres días. En otras noticias, le hice una hijue... a todos los Petristas de mier...", confesó Suani Lefevre Bessudo.

El joven confiesa que dejó de entregar el certificado electoral con el que los colombianos pueden soportan su participación en las elecciones y pueden recibir beneficios por haber votado.

"Es muy fácil: cuando ellos votan y tu tienes la cédula de ellos, tienes que darles un pedazo de papel que diga que tienen un día libre y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían ponía un nombre falso y otro número de cédula", dijo en el video Suani Lefevre Bessudo.

Además, reveló que si las personas pedían el tarjetón de la coalición Pacto Histórico, les entregaba el tarjetón electoral de Centro Esperanza.

"La otra es que, si no se daban cuenta, también les estaba dando el papel electoral de 'Fico' (Federico Gutiérrez) o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta por quién votaban, no sabían ni siquiera por quién votaban, era increíble”, terminó.

Ante este hecho, los usuarios en redes sociales mostraron su rechazo e hicieron reclamos a entidades controladoras para que se abra una investigación contra Suani Lefevre Bessudo.

Hasta el momento, la Registraduría y la Fiscalía no se han pronunciado al respecto.