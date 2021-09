No caiga en la trampa, página que cobra por certificado de vacunación no está autorizada por Minsalud

“Uno se mete a Google y ya sale una empresa que cobra 17.000 pesos por expedir certificado digital de vacunación”, fue una de las quejas que se vieron en redes sociales.

¿Es legal ofrecer estos servicios?

Ya hay un antecedente. En un contundente comunicado emitido el pasado 12 de agosto, el Ministerio de Salud desautorizó una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que buscaba darles a las personas de esa ciudad la posibilidad de obtener un carné de vacunación digital.

“Ninguna entidad pública o privada diferente al Ministerio de Salud podrá emitir o comercializar el carné de vacunación, en el marco del Plan Nacional de Vacunación”, señalaron entonces desde esa cartera.

No obstante, en esta oportunidad Gerson Bermont, director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, sostuvo que sancionar o determinar que la plataforma mivacunadigital.com está incurriendo en una actividad irregular no le corresponde a esta cartera ministerial.

EL COLOMBIANO también consultó con la Superintendencia de Salud y desde allí confirmaron que ya están al tanto del caso, y que van a evaluar si se deben imponer sanciones o no. Y, por otra parte, desde la Superintendencia de Industria y Comercio explicaron que, a menos de que haya un uso irregular de los datos personales de los usuarios, determinar si la plataforma es legal no está bajo su competencia.

Este diario, y ante la polémica que se generó por la aparición de este portal, le preguntó a la Fiscalía si había algún tipo de denuncia penal sobre el tema, pero informaron de haber alguna irregularidad sería más de orden administrativo. Sin embargo, señalaron que están revisando si al respecto hay denuncias ya instauradas por la ciudadanía.

“Este tipo de empresas ofrece un servicio de entregar un código QR sobre un documento cualquiera. En este caso, lo que están ofreciendo es que les traigan el carné de vacunación para generarles ese código”, señaló Bermont.

Según explicó el problema con estas plataformas es que no pueden certificar la validez de los documentos que se suben, a diferencia de lo que sucede con el certificado que se expide en Mi Vacuna, la plataforma autorizada por el gobierno.

“No es lo aprobado por el Ministerio de Salud, no tiene ninguna validez”, añadió Bermont. “No podemos denunciar que sea ilegal el ejercicio que hacen esas empresas. Pero el llamado que debemos hacer es que los colombianos no necesitan hacer ese tipo de trámites. El certificado del Ministerio de Salud es totalmente gratis y, claramente, está definido en el cargue al Paiweb”, puntualizó el funcionario.

La respuesta de los empresarios

Para buscar una aclaración sobre estos hechos, EL COLOMBIANO se comunicó con Danny Suárez, representante legal de la empresa Certilabor S.A.S. Cuando se le preguntó por qué habían escogido un nombre tan similar al de la plataforma gubernamental para su página web, señaló que Mi Vacuna es un “nombre orgánico”, de uso común.

Añadió que quisieron trabajar de la mano del Ministerio de Salud, pero que no recibieron respuesta, por lo cual adelantaron el proyecto de digitalización por su cuenta. “Como veíamos que nuestros clientes nos pedían una solución para el tema de la vacuna, decidimos lanzar la iniciativa como un experimento, inicialmente fue gratuito”, contó. Y advirtió que comenzaron a cobrar después debido a que son una “solución privada”, que implica costos.

“Nos dimos cuenta de que es una necesidad latente, no solo en Colombia. Digitalizamos certificados en Turquía, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, y hay gente que está dispuesta a pagar”, dijo Suárez.

Y, pese a que en la página web mivacunadigital.com dice de forma explícita “obtener certificado”, Suárez advirtió que ese no es su negocio. “Es importante aclarar que nosotros no certificamos, no emitimos certificados. Lo que hacemos con nuestra solución es emitir un duplicado digital o una digitalización de un documento original. Nosotros no pretendemos reemplazar o sustituir la solución de los gobiernos, sino ser un complemento”, concluyó.