No entendemos porque Maza no recuerda temas puntuales: víctimas

“No entendemos la razón por la cual insiste en no recordar los temas puntuales, porque sus respuestas no son concretas, sino que se ve una respuesta que no dejan satisfacción, al menos para las víctimas de lo que quieren conocer. Lo único que hemos entendido es que usted ha tomado un escudo”, indicó la representante Martha Murillo.

Lo anterior lo dijo la representante de las víctimas luego de que Maza dijera que no tenía conocimiento sobre seguimiento que se hayan hecho desde el DAS en contra de los miembros de ese partido de izquierda y de negar todo tipo de nexos con paramilitares.

También dijo que a Gonzalo Rodríguez Gacha emprendió asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica y que a Galán no lo mató gente que tuvo que ver con Santofimio, sino gente de Puerto Boyacá.

Maza Márquez tuvo que comparecer ante la JEP luego de que la Sección de Apelación de esta Jurisdicción dejará en firme su llamado, tras negar una impugnación presentada por el abogado del general en retiro, argumentado que la citación a rendir versión y las medidas ordenadas para su traslado no vulneraron los derechos fundamentales y, por el contrario, está obligado a aportar verdad plena, máxime cuando ya fue condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia.

En su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales y la “relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares que sirvió de plataforma no solo para el magnicidio de Luis Carlos Galán (agosto de 1989), sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la UP”.

Asimismo, Maza Márquez dijo que explicaría lo relacionado con el asesinato de varios dirigentes nacionales y regionales de la Unión Patriótica que han sido documentados a través de informes oficiales y no gubernamentales allegados a la Sala de Reconocimiento. Estos crímenes ocurrieron durante su ejercicio como director del DAS (1985 - 1991), en los que se vieron involucrados funcionarios de dicha institución, que era responsable de la seguridad y escolta de las víctimas.