“No era piloto oficial”: Duque sobre escándalo de piloto en su campaña

“Se ha dicho que era el piloto oficial de la campaña, que trabajaba para mí. No, no trabajaba para mí ni era piloto oficial. En la campaña no había pilotos oficiales, en la campaña se hacían todas las contrataciones de transporte por parte del equipo administrativo de la campaña y esas contrataciones estaban en cuentas claras, son escrutables”, dijo el presidente en entrevista con La W Radio.

En relación a la asistencia del piloto a su posesión, Duque señaló que este fue un evento masivo en el que participaron personas de distintas regiones, que estuvieron en servicios administrativos, pero que en su momento se hicieron cotejos de antecedes judiciales de todas las personas sin que ninguno de ellos arrojara que alguno de los asistentes tenía órdenes de captura.

“Se ha dicho que el señor murió en Guatemala transportando cocaína. La información que pude ver en algún medio de comunicación es, primero, que el señor aparece como desaparecido desde finales del año pasado, desde el año pasado dicen que el señor está desaparecido y que la familia, además, ha pasado por un momento muy doloroso buscando tratar de saber de él”, dijo el mandatario.

En la denuncia que hace el portal periodístico se destaca que Niño Cataño era natural de Villavicencio y hermano de Hernán Gómez Niño, dirigente llanero del Centro Democrático y ex candidato a la gobernación del Meta. También se asegura que en la posesión compartió tarima con el difunto e José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘El Ñeñe’, señalado de tener nexos con el narcotráfico.