“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas o menores”: Zapateiro

En entrevista con Noticias RCN, Zapateiro aseguró que la operación estuvo enmarcada bajo los derechos humanos y bajo la inteligencia naval y militar que siempre ha tenido la intensión de desmantelar las estructuras criminales, y puntualmente en ese caso a la estructura criminal “Comandos de Frontera”.

“Si llaman a esto bazar... era un centro de acopio en donde se estaba negociando pasta a base de coca. No autorizo una operación sino están respaldada por una inteligencia dominante, que nos permita discriminar con antelación. Esta operación duró 15 días de sostenimiento”, expresó el comandante en entrevista con el medio de comunicación.

Cuando Zapateiro fue cuestionado debido a que entre las víctimas resultaron incluidos una mujer embarazada y una menor de edad, el comandante aseguró que no era la primera vez que en ese tipo de situaciones ocurrieran en una operación.

“Quiero decirle que no es la primera operación en donde caen mujeres embarazadas o menores de edad, que son combatientes colombianos y la estructura criminal tienen integrantes que hacen parte de la estructura y que están ahí. Estaban en el combate, estaban en la línea de muerte”, aseguró el líder del Ejército.

También puede leer: Detienen a dos extranjeros con armas y explosivos para las disidencias

Zapateiro además reiteró: “Yo descalifico esto como comandante del Ejército y como colombiano. A quienes deben recriminar y que les debe caer el peso de la conciencia y del Estado es a esos criminales de esas estructuras que siguen reclutando menores de edad y poniéndolos como carne de cañón”.

El comandante del Ejército aseguró que las personas que usaban chalecos y cargaban un fusil no eran campesinos, además expresó que los soldados no manipularon ningún cadáver.

“Como comandante del Ejército no acepto ningún error, no voy a hacerlo porque ya hablé con todas mis tropas. Ellos tendrán que dar su entrevista a la Fiscalía y Procuraduría y eso me da tranquilidad. Quiero ser muy claro, en el lugar de los hechos había estructura criminal también en territorio ecuatoriano”, aseguró el comandante.