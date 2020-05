$!No, este hombre no es científico ni creó la vacuna contra el coronavirus

Todos quisiéramos que alguien encontrará ya una vacuna contra el coronavirus, pero no, aún no llega. Y mucho menos gracias a este hombre:

Entonces, aunque te aseguren que Lee Kum Kee ya encontró la cura para el coronavirus, eso no es verdad y dudamos que algún día lo haga, en primera porque es una marca de alimentos, y en segunda porque el sujeto al que le atribuyen ese nombre es un actor.

Además de que Sung Kang no es doctor ni científico, y de que el nombre del supuesto autor de la hazaña es ficticio, no existe cura ni vacuna para el COVID-19.

No,no,no. No existe cura para el COVID-19... todavía

Aunque es posible que para algunos sea obvio que todo esto se trata de una broma, muchas otras personas no están familiarizadas con el humor de internet y creyeron que realmente el actor Sung Kang (quien interpretó a Han Lue en “Fast & Furious”) inventó “la vacuna para el COVID-19”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que todavía no existe una vacuna ni una cura para la enfermedad Covid-19, ocasionada por el nuevo coronavirus.

Hace poco, circuló en redes sociales que el supuesto científico chino Lee Kum Kee creó la vacuna para el coronavirus (COVID-19). Pero en realidad, el hombre de la imagen es un actor de la saga Rápido y Furioso. Y Lee Kum Kee no es su verdadero nombre, sino una marca de alimentos chinos.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

