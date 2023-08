“No hablemos de crisis donde no las hay”: MinSalud le responde a EPS por supuesto riesgo financiero

Al despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo llegó una carta que alerta sobre los problemas financieros de tres grandes EPS que, en caso de no encontrar una solución a esos balances, podrían tener problemas para seguir operando más allá de septiembre.

Según dijeron en conjunto los gerentes y presidentes de Sura, Sanitas y Salud Compensar, que entre las tres tienen más de 13 millones de afiliados y además atienden a un ecosistema adicional de 136.000 personas que conforman los grupos familiares, hay fuertes cifras que ya están perjudicando la prestación del servicio.

Sin embargo, el ministro Jaramillo no tardó en responder que se trataba de una exageración. “No hablemos de crisis donde no las hay (...) Aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso no lo podemos aceptar nosotros”, dijo el ministro.

En un panorama general, según las EPS, los pagos de las deudas ya suman $1,6 billones, siendo $870.871 millones en Sanitas, $568.638 millones en Sura y $204.206 millones en Compensar.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población” dijeron en la carta.

Si estos puntos no se resuelven, y “vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”, añadieron.

Al respecto, el ministro explicó que “nos hablan de perdidas pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y el 2021 (...) entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando no les funciona el negocio comienzan las críticas”.

Por otro lado, las EPS explicaron que existen tres factores que deben ser tratados a la mayor brevedad para garantizar la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud.

En primer lugar, ven el valor de la UPC “es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”.

El segundo punto por el que ven la operación en riesgo es que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud, varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.

El tercer punto que encontraron las empresas está en el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

Sin embargo, el ministro de Salud explicó que el gobierno ha cumplido con todo lo que está presupuestado y eso implica que son los recursos con los que deben darle atención a los usuarios. “Aquí no se le pude decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que tiene obligación las EPS de pagar cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos para que podamos tener salud”.

Por eso, ante el llamado de urgencia de las entidades, el ministro dijo que no se puede hablar de crisis y se reunirán para demostrarles que quieren formar una tormenta. “Así no se atienden las cosas”, concluyó Jaramillo.

Playvolume00:00/01:00elcolombianoTruvidfullScreen

Si estos puntos no se resuelven, y “vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”, añadieron.

Al respecto, el ministro explicó que “nos hablan de perdidas pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y el 2021 (...) entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando no les funciona el negocio comienzan las críticas”.

Por otro lado, las EPS explicaron que existen tres factores que deben ser tratados a la mayor brevedad para garantizar la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud.

En primer lugar, ven el valor de la UPC “es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”.

El segundo punto por el que ven la operación en riesgo es que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud, varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.

El tercer punto que encontraron las empresas está en el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

Sin embargo, el ministro de Salud explicó que el gobierno ha cumplido con todo lo que está presupuestado y eso implica que son los recursos con los que deben darle atención a los usuarios. “Aquí no se le pude decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que tiene obligación las EPS de pagar cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos para que podamos tener salud”.

Por eso, ante el llamado de urgencia de las entidades, el ministro dijo que no se puede hablar de crisis y se reunirán para demostrarles que quieren formar una tormenta. “Así no se atienden las cosas”, concluyó Jaramillo.