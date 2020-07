No harán segunda prueba de COVID-19 en casos leves

El documento del Ministerio de Salud que actualizó los lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por el coronavirus, que se conoció recientemente, incluye una decisión que resulta clave en cuanto a los pacientes asintomáticos, es decir, quienes no presentan fiebre, tos, asfixia o mocos, o tienen afecciones leves asociadas a la enfermedad provocada por el virus.

A este tipo de pacientes no les aplicarán una segunda prueba para confirmar si el virus salió de su cuerpo o si aún permanece activo.

¿Qué implica?

Alicia Hidrón Botero, internista e infectóloga del hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, explica que hay que partir de la base de que no existe una prueba con sensibilidad perfecta, es decir, todas tienen un margen de error, ya sea PCR o las llamadas pruebas rápidas (miden anticuerpos o defensas contra el coronavirus).

“También es cierto que aún en el caso de que el virus pueda detectarse en algunos pacientes hasta varias semanas después (especialmente en los que tienen enfermedad grave), no ha podido cultivarse el virus después del día 10-11, de lo cual se asume que después de este momento el virus no es viable y, por lo tanto, probablemente no tiene potencial de contagio”, explica la especialista.

Sobre esto, Carlos Agudelo, infectólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y del San Vicente Fundación de Rionegro, señala que la decisión es acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), las cuales apuntaron a la suspensión de la segunda prueba en este caso específico.

¿Hay riesgos?

Para los analistas sí, pero son riesgos que deben asumirse.

¿Por qué? Hidrón Botero señala que “el sistema de salud está desbordado en cuanto a la capacidad de pruebas para la demanda actual”.

Vale mencionar lo que denunció la Superintendencia Nacional de Salud el pasado jueves, al señalar que los resultados se conocían entre tres y 72 días después de aplicada.