Se aproximan las novenas de Navidad y las típicas celebraciones decembrinas, y en medio de la pandemia de la COVID-19, los colombianos se preguntan cómo celebrar este año, sin romper las tradiciones, pero cuidando la salud de todos los seres queridos y reduciendo los riesgos de contagios del virus.

La doctora Martha Beltrán, jefe de operaciones médicas y pediatra de la Clínica del Country y Clínica La Colina, explicó que lo primero es que las reuniones sean en grupos pequeños y preferiblemente con las mismas personas con las que se vive para evitar riesgos externos. Además, enfatizó en que cualquier persona con algún síntoma de enfermedad infecciosa debe evitar salir de su casa y evitar a toda costa reunirse con otras personas.

Entre las recomendaciones de Beltrán también está que las reuniones se hagan en espacios grandes, en donde se pueda conservar la distancia de dos metros entre cada persona y mantener el tapabocas en todo momento. Los espacios de reunión deben estar bien ventilados.

Además, la jefe de operaciones médicas y pediatra de la Clínica del Country y Clínica La Colina recordó que al llegar a casa, las personas deben retirar las chaquetas y los zapatos y dejarlas en zonas especiales donde puedan ventilarse.

Sumado a esto, en medio de cualquier reunión todos deben lavarse las manos al llegar a casa, antes de comer, al tocar superficies y cada dos horas.

La recomendación principal sigue siendo que las familias se mantengan conectadas en estas fechas por medio de plataformas virtuales para evitar riesgos y cuidar de la salud de todos ante el contagio de la COVID-19.

Sobre los viajes

Beltrán también entregó recomendaciones para las familias que van a aprovechar la época decembrina para viajar, en donde la medida principal es que las personas que vayan a viajar no tengan ningún síntoma, no hayan sido diagnosticadas con COVID-19 y no hayan estado en contacto con un caso positivo del virus.

Además, recomendó que el medio de transporte que se utilice para viajar sea uno donde se pueda mantener la distancia de dos metros entre personas y que los lugares de destino no sean aquellos donde los casos positivos hayan incrementado.

La doctora afirmó, además, que el uso de un tapabocas que cumpla con las especificaciones para proteger al usuario es indispensable.