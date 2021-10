La escena causó revuelo; la pareja fue vilipendiada, reprendida por su extravagancia. Y el lío, lejos de terminar, escaló a niveles insospechados. Por ejemplo, ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió que Patrick Slurick, oriundo de Países Bajos, fuera deportado: “Esa persona vino a dañar la imagen de Medellín, a maltratar a las mujeres de Medellín (...) Esa persona no le hace bien a Colombia”.

Las explicaciones no valieron y pronto rondó la versión de que su novio —que es rubio, europeo— le había pagado para dar el paseo. En redes sociales y medios de comunicación se les acusó de practicar turismo sexual, lo que afligió a Patrick, que dice: “No es cierto. Eso me ha afectado, pues la noticia ha llegado hasta mis papás, que viven en Holanda. Solo quería ayudarle a mi novia, porque la amo”.

Detrás del video

En medio de los reproches, recuerda Alejandra, a Patrick lo matonearon. Pasaron dos horas de alegato, tiempo en el que la Policía intervino y medió. Después, con una multa impuesta que recayó sobre la mujer, emprendieron el camino a casa. Las horas posteriores han sido traumáticas. Patrick dice que no la ha pasado nada bien.

Y la cosa empeoró cuando se enteraron ayer de la petición del alcalde de deportar al holandés. “Estoy muy preocupado. No volveré a ver a mi novia y eso me tiene muy triste”, dice. Y agrega, desilusionado, que en su país no habría ocurrido nada similar. Incluso, le cuesta imaginar una situación parecida al otro lado del Atlántico.

Ahora bien, ¿qué hacía la pareja caminando por El Poblado con tal extravagancia? Está claro, de boca de los protagonistas, que no se trataba de un caso de turismo sexual. Alejandra explica que la idea era hacer un video promocional para sus redes sociales. En la plataforma Onlyfans ofrece contenido sexual que hace ella sola, sin participar con otras personas.

Caminar por Provenza en ropa interior se le antojó como una buena manera de hacerse publicidad: “La intención era ver cómo reaccionaba la gente. Detrás de nosotros iba la persona que nos grababa. Era más un experimento. No hicimos nada malo: yo no mostré mis pezones, ni mi vagina. Es una pinta más de las que se van a ver en Halloween”.

El video promocional, precisamente, tenía como temática la celebración de Halloween. Ahora la pareja es asesorada para pelear la deportación de Patrick. Dentro de sus alegatos está que no infringieron ninguna ley. Eso argumentarán los abogados.