$!'No nos sorprende', Esteban Santos arremetió contra Gustavo Petro por no asistir a conmemoración del Acuerdo de Paz

“A mí esa idea no me parece razonable, no me suena. Tuvieron años de discusión, firmaron, comprometieron su nombre, su movimiento y se traicionaron a sí mismos”, dijo el exjefe negociador.

Pese a las mesas de negociación que se instalaron el pasado 28 de octubre en Norte de Santander, las disidencias de las Farc han continuado atentando contra la Fuerza Pública y la sociedad civil en regiones como el Cauca y el mismo departamento de Norte de Santander.