No se ha definido un cese al fuego bilateral con el Gobierno: Eln

Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Eln, en el segundo ciclo de diálogos con el Gobierno que este 24 de febrero llegó a su día 12 en México, aseguró que no se ha definido un cese al fuego bilateral, por “tanto el Gobierno Nacional como el Eln continuarán con las operaciones ofensivas”.

“Hay que construir sobre lo construido, lo que se avanzó en etapas anteriores se está teniendo en cuenta, y le estamos haciendo ajustes acordes al momento (...) Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones”, aseguró Beltrán en un Twitter Space en el que participó en la noche del jueves.

Del mismo modo, explicó cómo se debaten en el interior de esa guerrilla los acuerdos a los que se llegan en la mesa de negociación. “Yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones. Aquí yo no hago lo que a mí se me ocurra, entonces eso le garantiza a todo el Eln participar en lo que estamos haciendo aquí para que nadie salga a decir que no está de acuerdo”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a los puntos que la guerrilla ha planteado en lo que va de los dos ciclos de negociación. ”Los tres primeros puntos de la agenda de negociaciones están referidos a la participación vinculante de la sociedad en este proceso de solución política del conflicto, con el propósito de construir una visión común de paz”, añadió.

Sargento será liberado “pronto”

En el Twitter Space el jefe negociador del Eln volvió a referirse a la liberación del sargento del Ejército Libey Danilo Bravo, secuestrado el pasado 14 de febrero en Arauca. “Se va a hacer pronto”, dijo.

Según lo señalado por Beltrán, el sargento viceprimero del Batallón Especial Energético y Vial N.° 1 se encontraba haciendo inteligencia civil en Arauquita, razón por la que decidieron “detenerlo, tratarlo bien, interrogarlo”, sostuvo Beltrán y añadió que en estos casos la detención es breve y que luego es entregado a una comisión humanitaria”.

Antonio García, comandante del Eln también se refirió al secuestro del oficial que –según él– es un “prisionero de guerra” y será “liberado con vida y con respecto a su integridad y dignidad”.

“El Sargento Libey Danilo Bravo, capturado por el Eln en Arauca, es un prisionero de guerra, se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el DIH. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad”, escribió García el pasado martes en su cuenta de Twitter.

La retención ilegal ocurrió en la tarde del martes 14 de febrero en el municipio de Arauquita. Los secuestradores, integrantes del Eln, obligaron al sargento a subirse a una camioneta y partieron con rumbo desconocido.

El presidente Gustavo Petro condenó la semana pasada la detención del sargento viceprimero del Batallón Especial Energético y Vial N.° 1 y aseguró que “estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz”.

“Estos hechos de violencia contra la Fuerza Pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad”, expresó el mandatario.

El comandante aseguró que la situación del militar ha sido discutida en la mesa de negociación y allí se manifestó frente a los garantes, que “esa liberación se va a hacer pronto”.