"No se ha demostrado que Delta presente mayores cargas virales"

La directora de la entidad, Martha Lucía Ospina Martínez, en entrevista con COLPRENSA, dijo que la evidencia científica no ha demostrado que la variante Delta presente cuadro clínico distinto, ni escape a la inmunidad vacunal.

También señaló que Delta, catalogada como “preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), demostró que solo tiene más capacidad de transmisión y que todas las vacunas han demostrado que bajan hospitalización y muerte, para todos los linajes.

Cabe señalar que el pasado sábado 24 de julio se confirmó la presencia de esta nueva variante en Colombia, luego de analizar una muestra de un colombiano en Cali, que había viajado a Estados Unidos. Actualmente 105 paísesdel mundo, de los cuales 19 en América Latina, han reportado la presencia de la variante.

En Colombia circulan hasta la fecha 61 linajes o variantes del SARS-CoV-2, mientras en el mundo hay circulando 1.500.

- ¿Las vacunas existentes sirven para la variante Delta?

Los diversos estudios han mostrado que aún con una dosis las diferentes vacunas sirven para la variante Delta y sirven en el sentido en el que disminuyen la probabilidad de hospitalización y la probabilidad de morir.

- ¿Esta variante puede presentar síntomas nuevos o distintos a los ya conocidos?

No se ha demostrado que esa variante presente mayores cargas virales, ni se ha demostrado que se mantenga más tiempo en las personas, ni se ha demostrado que presente un cuadro clínico distinto, ni que se pueda reconocer por clínica distinta, porque sigue siendo el mismo SARS-CoV-2 y sigue produciendo el mismo Covid-19.

- ¿Delta puede afectar con mayor incidencia a algunas poblaciones, como los jóvenes?

No. No es más proclive a ciertos grupos poblacionales. Ninguno de los linajes es más proclive a ciertos grupos poblacionales. Lo que pasa es que ocurre un efecto paradójico, dado que los mayores de edad ya están vacunados, pues estamos viendo contagios en personas de menor edad. Entonces, por eso, de manera paradójica, pareciera que afectara más a grupos más jóvenes, pero no es porque la variante en sí misma sea más afín a ellos.

- Hasta el momento se ha detectado sólo un caso de Delta en Colombia. ¿Es posible que haya un subregistro y el número sea mucho mayor?

La vigilancia genómica no pretende contar personas. Entonces, es un hecho que de cada uno de los linajes hay muchas más personas contagiadas, por su puesto. De cada uno de los linajes hay un grupo indeterminado de personas y no hay unos cálculos, porque no es necesario hacer ese tipo de cálculos. Simplemente se hacen unos porcentajes de participación de los diferentes linajes.

- ¿Cuál variante de Covid-19 es predominante en Colombia?

En este momento en Colombia, más o menos, el 70 % de los resultados de genómica están arrojando linaje B1C21.

- ¿Con la llegada de Delta se aumentará la capacidad de análisis de muestras?

La vigilancia genómica no se hace por la llegada de Delta ni se hizo por la llegada de P1, ni se hará por la llegada de futuros linajes. Hay que entender que la vigilancia genómica es la vigilancia genómica del país, va en franco aumento y ahora sigue la tercera etapa en la que duplicaremos la capacidad de vigilancia genómica, pero no se hace por ningún linaje en particular.

Colombia ha procesado en vigilancia genómica 4.658 muestras, obteniendo 1856 secuencias y detectando 61 linajes distintos circulando en nuestro país.