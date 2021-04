El presidente de la República, Iván Duque, aseguró este miércoles que los productos como chocolate, café, azúcar y sal no van a ser gravados con IVA contradiciendo a su viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien había indicado que estos productos, al no ser esenciales a su juicio debían ser gravados.

“Yo he sido muy claro, y voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy: los que tienen, de esos cuatro, los que tengan IVA cero, se mantendrán en IVA cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en IVA cinco, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento”, dijo el presidente en una entrevista con Red Más Noticias.

Pese a lo dicho por Iván Duque, VANGUARDIA le presenta los detalles de cómo el IVA del 19% golpearía a los hogares colombianos.