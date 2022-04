En una nota publicada por el portal de noticias antioqueño NT24 el pasado 11 de abril de 2022, se aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue ‘abucheado’ por un grupo de ciudadanos en Nariño, mientras cumplía con una jornada de campaña política a favor del candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

La nota dice en su primer párrafo: “Nuevamente el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe, fue abucheado y sacado de una plaza pública. Esta vez sucedió en Nariño, donde los ciudadanos le gritaban ‘fuera, fuera, fuera’ y no lo dejaron propagar su campaña política por Federico Gutiérrez”.

En otro párrafo, citaron un trino del periodista Gonzalo Guillén, quien el pasado domingo 10 de abril subió un video de 2:20 minutos, que en el momento de la redacción de este artículo tenía más de 220 mil reproducciones, 4.220 retuits y más de 10 mil me gusta. En este se ve cómo un grupo de personas protesta en una calle mientras rechazan la presencia del exmandatario.

“Señor Álvaro Uribe, no te queremos en Nariño. Por favor, señores, no vamos a entrar en pleitos, solamente queremos que se vaya este señor”, eran las palabras que se escuchaban a través de un parlante durante el clip.

De acuerdo con lo expuesto en el portal, la comunidad se enfureció, “por lo que el Esmad intervino para que no lo agredieran y que el exsenador lograra salir rápido de allí junto con sus escoltas y sus lujosas camionetas”.

No obstante, la noticia cuenta con diferentes vacíos que no hacen posible determinar la veracidad del hecho. Por ejemplo, no se menciona la fecha, hora ni lugar del momento, ni se da mayor contexto de la situación.

De hecho, Colombiacheck pudo determinar que son imágenes de hechos que sucedieron realmente en junio de 2018 en el municipio de Túquerres (Nariño). En 2019, medios nacionales como Revista Semana y Caracol Radio desmintieron las versiones que surgieron de que la misma situación se había presentado en ese momento, ya que en ese año también circuló el video.

En el caso del video de Semana, se trata de imágenes tomadas con otra cámara, pero por la posición de los vehículos, las personas y el audio se puede inferir que se trata de los mismos hechos.

Según lo establecieron ambos medios, en diferentes páginas de Facebook fue compartido el 2 de junio de 2018, periodo en el que el expresidente también vivió ‘abucheadas’ en La Calera, Cundinamarca, y Antioquia.

Ese mismo día, Uribe trinó: "Túquerres, Nariño. Unos muchachos mal orientados, seguidores del Dr. Petro, se gastaron una rabia, huevos y piedras. Nosotros los seguidores de Iván Duque y Marta Lucía disparamos unos argumentos".

Asimismo, el portal NT24, según la base de datos Who.is, fue creado en octubre de 2021 y su información es privada. Este portal publica información a favor del candidato presidencial Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Varias de sus notas son publicaciones contra Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. Precisamente, en la nota ‘¿De dónde salen tantos portales con noticias falsas?’ del diario El Colombiano mencionan este portal.

Con los elementos explicados en esta nota concluimos que el video compartido por Gonzalo Guillén y el portal NT24 no es reciente ni está relacionado con la campaña de Federico Gutiérrez, sino que fue publicado y grabado en junio de 2018 en Túquerres, hace casi cuatro años, durante la campaña para segunda vuelta en las elecciones presidenciales en las que competían Gustavo Petro e Iván Duque.

Por esta razón, calificamos la publicación de NT24 como cuestionable, ya que, si bien sí sucedió, no corresponde a la campaña electoral para la presidencia de este 2022 ni tiene relación con Federico Gutiérrez, como asegura el portal.