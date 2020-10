Aunque aún no todas las instituciones en el país han fijado una fecha para el regreso a clases, el tema está sobre la mesa y hay preocupaciones sobre cómo se garantizará la salud de alumnos y docentes en la nueva normalidad.

Usualmente, las cadenas de mensajes cuya fuente es una persona que no se puede identificar, y que apelan a emociones negativas, como este caso, suelen contener informaciones falsas, o que se basan en datos verdaderos para llegar a conclusiones engañosas.

“Si un docente se contagia, será enviado a su casa 14 días, al igual que su núcleo familiar”: verdadero

“COVID no se reconoce como enfermedad laboral para el Magisterio”: verdadero

Para el resto de ocupaciones en Colombia, el coronavirus se reconoce como una enfermedad general o común, es decir, que no es causada a partir de las funciones en el trabajo.

En el siguiente punto, el mensaje advierte: “Como el Covid 19 no se reconoce como enfermedad profesional para el magisterio”.

“Por ser incapacidad no laboral, se descontará el 44% del salario”: engañoso

Inmediatamente después de la frase chequeada en el punto anterior, la cadena dice: “Se le descontará 44% de su sueldo (por incapacidad no laboral) afectado primas y demás”.

En efecto, según el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, durante un período de incapacidad no laboral, un empleado no recibirá su salario sino un “auxilio monetario por enfermedad”, que será del 66% de su salario cotizado. Es decir, durante los días de incapacidad no recibirá el 33% de sus ingresos habituales.