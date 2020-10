Esto para promover luego un supuesto medicamento llamado Suganorm, que según sus promotores es efectivo para el tratamiento de la diabetes, pero que a la fecha no tiene registro del Invima.

El primer enlace, el cual circula en Whatsapp, redirige a una entrevista con el doctor alemán Klaus Volker. En este, el supuesto profesional en endocrinología afirma que los métodos para tratar la diabetes en Colombia son obsoletos y hacen parte de un negocio que pretende generar ingresos (no especifica por parte de quién) en vez de curar a los pacientes.

En primer lugar, ¿quién es el Dr. Klaus Volker?

De igual forma, al entrar a la página web del Centro de Endocrinología de la Clínica Stuttgard, en Alemania (de donde dice el artículo que proviene), no es posible encontrar registro alguno sobre él.

Al hacer una búsqueda del nombre, aparecen pocos resultados que direccionan a la supuesta entrevista que le fue realizada, pero escrita en diferentes idiomas y denunciando los mismos problemas en países como Portugal, Italia o España. Adicionalmente, su foto parece no coincidir con los sitios que llegan a hablar del médico.

“El año pasado, Klaus Volker vino a Colombia para estudiar la experiencia de sus colegas colombianos. (...) Después de dar unas entrevistas en Alemania, el Dr. Volker dio su consentimiento para una entrevista a la cadena colombiana”: asegura la publicación

En esta afirmación registrada en el texto no se hace explícito cuando vino el médico ni a cuál cadena colombiana hace referencia. Al realizar la búsqueda de este encuentro, los resultados muestran la misma entrevista realizada en diferentes países, escrita exactamente de la misma forma, pero con cambios en los nombres y gentilicios de los lugares que supuestamente visitó el médico.

Entrevista al doctor Fernando Lizcano Losada

Además, dicen que se han dirigido al Ministerio de Salud para resolver la situación, y que seis meses después, siguen sin obtener respuesta. Por su parte, el área de Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, negó tener conocimiento de dicha solicitud o de alguna consulta radicada sobre el medicamento. Adicionalmente, establecieron que SugaNorm no cuenta con un registro sanitario, por lo que su comercialización es inviable.

El artículo inicia explicando que la diabetes mellitus es la más peligrosa y común de este siglo. Esta afirmación no es del todo cierta pues, si bien ocupa los primeros lugares entre las enfermedades con mayor mortalidad del mundo, las más recurrentes, para corte de 2017 según la Organización Mundial de la Salud, son la cardiopatía isquémica, infartos e infecciones en las vías respiratorias. La diabetes mellitus se ubicó en el sexto lugar de esta lista.

Para verificar la veracidad de lo dicho en el artículo, contactamos al especialista Lizcano, que indicó no saber sobre la existencia de tal entrevista y del tema en cuestión, por lo que podemos concluir que cualquier parte escrita que cuente con su participación es falsa.

Al respecto, hay que advertir que no existe la Universidad Médica de Bogotá. Tampoco fue posible encontrar publicaciones científicas sobre el supuesto descubrimiento de esta sustancia en Colombia.

Por otro lado, consultamos acerca de tal sustancia milagrosa con el endocrinólogo Rafael Castellanos y explicó que es un derivado de la Vitamina D3, el cual tiene estudios para tratar condiciones desde el mal olor de los pies hasta la diabetes, pero no existen investigaciones sólidas de su uso en humanos. Por esto, su “poder curativo” en pacientes con diabetes es algo incierto.

Sin embargo, el endocrinólogo Gil manifestó que esos son aportes de micronutrientes de una alimentación balanceada y no son realmente utilizados en medicamentos que tratan la diabetes.

Sobre la empresa fabricante

Sin embargo, allí se puede encontrar el nombre de la empresa BERNADATTE LTD. registrada en Panamá, pero al hacer su búsqueda en Google, no es posible encontrarla.

Este sitio no brinda información suficiente acerca del origen del fármaco ni el laboratorio de su elaboración, y tampoco es clara la forma de acceder a este medicamento pues no hay un sistema de compra directa.

¿Son obsoletos los métodos para tratar la diabetes?

Al preguntarle sobre el artículo, el doctor Castellanos afirmó haberlo leído ya y no haber encontrado estudios científicos ni publicaciones en revistas especializadas que aseguren y respalden el funcionamiento del medicamento SugaNorm en pacientes con diabetes.

El endocrinólogo Julián Arturo Gil expresó que hasta la fecha no existe ningún medicamento que cure la diabetes. “En el caso de la diabetes tipo 2, se puede controlar la diabetes con dieta y ejercicio para bajar de peso, pero con el paso del tiempo puede recaer la producción de insulina y por ello se tendría que retomar los medicamentos que aumenten la sensibilidad de esta producción”, agregó Gil.

Además, no es posible conseguir este fármaco en droguerías o tiendas naturistas. Tampoco cuenta con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por lo que no está autorizada su fabricación y comercialización en el país para el consumo humano.

Por su parte, Gil manifestó que no conocía los textos ni el medicamento, y al leerlos afirmó que, si bien la diabetes ha aumentado cerca del 3% en la población colombiana, gran parte de la información es irreal pues son conclusiones sin rigurosidad científica lejanas a la realidad que vive el país frente a la diabetes tipo 2.

