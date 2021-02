En redes sociales volvió a circular un fragmento de una entrevista que la periodista Salud Hernández le hizo al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo para la Revista Semana, en donde hablaron de la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 que, hasta ese momento, no habían publicado los resultados en fase III y no se conocía su efecto en los humanos.

En ese sentido, muchas de las afirmaciones que hizo Patarroyo en su momento están desactualizadas, descontextualizadas y al ser replicadas en la actualidad generan desinformación y engañan al lector.

Por ejemplo, aunque Patarroyo creía que el tiempo de inmunidad iba a ser de solo mes y medio, estudios demuestran que el periodo de efectividad de las vacunas es mucho mayor. En algunos casos se habla de 8 meses a 2 años.

De igual forma, si bien las vacunas se desarrollaron en tiempo récord, la Organización Mundial de la Salud y expertos científicos de todo el mundo advierten que vacunas como las de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, entre otras, sí son seguras y efectivas. La probabilidad de efectos secundarios severos es muy baja, en algunos casos de 3 a 5 reacciones graves por cada millón de vacunados.

Además, a pesar de la creencia de Patarroyo de que la vacuna iba a servir solo para una cepa, con los estudios de fase III se demostró que estas son efectivas para varias cepas, incluyendo las más agresivas que se han identificado como la británica y la de Sudáfrica.

A continuación, el desarrollo en profundidad que hizo No sea Pingo de Vanguardia de las declaraciones de Patarroyo para la revista Semana de hace cinco meses.

Desinformación sobre tiempo de inmunidad

En esa entrevista, cuyo tema central fue la vacuna rusa Sputnik-V, Patarroyo dijo que las farmacéuticas creadoras de vacunas solo informaban que el biológico “es seguro porque dentro de las 100 o 1.000 personas que vacunaron no indujo ningún daño renal, hepático o pulmonar”.

El científico también señaló que estos biológicos sí producen anticuerpos, pero por 26 o 40 días, lo que sería una inmunización insuficiente para el mundo, debido a que vacunar cada tres meses “sería absolutamente imposible”.

El científico colombiano agregó que lo que “nosotros los científicos pedimos es que dure (la inmunización) de cinco a diez años".

Esta información, no obstante, estaría descontextualizada y desactualizada, pues tras los estudios publicados de fase III de cada una de las vacunas se encontró que estas tienen un alto nivel de inmunidad por al menos seis meses y actualmente continúan los estudios para identificar cuánto tiempo más puede durar esa efectividad para evitar la infección.

En ese sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su vacuna Sputnik-V produce una inmunidad contra la COVID-19 de dos años. Por otra parte, Klaus Cichutek, presidente del Instituto Paul Ehrlich, en Alemania, le dijo al medio de comunicación alemán DW que la vacuna de Pfizer-BioNTech puede tener una inmunidad de al menos ocho meses.

“Según algunos datos, esta dura hasta ocho meses o más. Esa inmunidad puede seguir activa y no desaparecer de inmediato. Esta es una muy buena noticia”, explicó.

Sirve para varias cepas

De igual forma, Patarroyo afirmó en esa entrevista de hace cinco meses que las vacunas están diseñadas para atacar una sola variante de la COVID-19 y que para entonces en el mundo ya se registraban más de 120 nuevas cepas.

Laura Rodríguez, epidemióloga y profesora de la Universidad Industrial de Santander (UIS), refutó esta afirmación de Patarroyo, al apuntar que los estudios publicados de fase III y que siguieron después de estos apuntan a que las vacunas son efectivas contra varias cepas, incluyendo las variantes de Reino Unido y Sudáfrica que son más contagiosas.

“Las vacunas no están dirigidas a una sola variante del virus; estas están dirigidas a una proteína que está envolviendo el virus y que son comunes para diferentes variantes”. La farmacéutica Pfizer-BioNTech, por ejemplo, aseguró que su vacuna presenta inmunidad para la mayoría de las cepas identificadas.

¿Son seguras las vacunas?

La entrevista de Patarroyo se viralizó y ayudó a crecer la desinformación frente a la seguridad de las vacunas, pues estas se desarrollaron en tiempo récord.

No obstante, los organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que aunque estas cumplieron la fase III en un tiempo mucho más corto del normal, sí cumplieron con los requisitos y protocolos exigidos para garantizar su efectividad y seguridad para humanos.

En ese sentido, el presidente Iván Duque indicó que las cinco marcas de vacunas que llegarán a Colombia tienen aval del Invima y de otros organismos como la FDA (Estados Unidos).

“Prueba de que son seguras y la confianza que generan es que los del gremio de la salud, que son los que saben del tema, dijeron que nos vacunen a nosotros primero”, dijo el mandatario nacional en un encuentro con medios de comunicación.

Además, el pasado 1 de febrero, la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) emitió un comunicado de prensa en donde aseguró que “a pesar de la carrera acelerada contra la pandemia, el desarrollo de las vacunas cumplió todos los pasos científicos necesarios para entregar un producto seguro y eficaz, sin atajos, sin saltarse ningún paso que pueda afectar a la humanidad (...) hasta el momento se han administrado más de 100 millones de dosis en todo el mundo y se ha observado que son seguras y bien toleradas por la población”.

ACIN también indicó en el comunicado que “insistimos a la comunidad en general que la vacunación es la mejor forma de contener la transmisión y superar esta pandemia”.

Semana, por su parte, volvió a compartir un artículo sobre esa entrevista, en donde Patarroyo se muestra incrédulo ante el biológico Sputnik-V. Cabe resaltar que sus declaraciones fueron hace más de cinco meses.

La Sputnik-V: la vacuna rusa que promete inmunidad

Cuando Manuel Elkin Patarroyo se refirió a la vacuna contra la COVID-19, producida por Rusia, se sabía muy poco sobre este biológico también conocido como el primero en lanzarse a nivel mundial para atacar la pandemia. Incluso, la comunidad científica internacional puso en duda la eficacia de la misma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no le dio en su momento luz verde a este proyecto de vacuna porque, argumentó, no había cumplido los requerimientos necesarios para producirla. No obstante, hace unas semanas, luego de que se tradujeron los estudios de fase III y se publicaron en la revista The Lancet, la comunidad científica avaló los resultados que advierten que esta vacuna tiene una efectividad de más del 90%.