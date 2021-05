Estas edificaciones icónicas del mundo no se iluminaron en apoyo a Colombia por el paro 2021

Colombiacheck revisó la imagen en su momento y contó que al hacer una búsqueda inversa de la foto en Google, encontramos la foto original y esta no tiene la bandera colombiana. La imagen original es de Getty Images, un banco pago de imágenes, y fue publicada en 2015.

Falso: joven no fue quemado por el Esmad en Floridablanca

El joven de 21 años sí resultó quemado el 3 de mayo en Floridablanca, pero no es cierto que haya sido en medio de una intervención del Esmad.

Pero esto no es verdad. La imagen de la Torre Eiffel ya había sido verificada por Colombiacheck en 2019, el London Eye se iluminó en 2016, el Empire State en 2018 y las fotos de los edificios de Dubai son del 20 de julio de 2019 y 2020, en conmemoración de la independencia de Colombia.

En ese momento también contaron que esa no era la primera vez que realizaban un montaje con la Torre Eiffel. El mes pasado nuestros colegas de Maldito Bulo, un portal dedicado al fact checking en España, verificaron una foto similar con la bandera española por el triunfo del tenista Rafael Nadal. "No, la Torre Eiffel no se ha iluminado con la bandera española por la última victoria en Roland Garros ni por las de 2017 y 2018", explicaron en ese momento.

Burj Khalifa, Adnoc Headquarters y Marina Mall (Dubai, Emiratos Árabes)

La imagen del Burj Khalifa con la bandera de Colombia ha circulado más que la foto alterada de la Torre Eiffel. Y a diferencia del ícono de París, la imagen del edificio más alto del mundo no ha sido alterada; pero su contexto sí.

Haciendo una búsqueda inversa de imágenes en el buscador Bing encontramos la imagen en varias publicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es esta noticia de El Tiempo, publicada el 20 de julio y titulada: “La torre más alta del mundo se vistió con el tricolor nacional”.

Y un año antes, el 20 de julio de 2019, también había ocurrido. Así lo documentó Pulzo en esta nota y circuló en publicaciones de Twitter.

Pero por otro lado, se revisó la cuenta oficial de Twitter del Burj Khalifa, y no encontramos que la foto con la bandera de Colombia hubiese sido publicada desde el 28 de abril hasta la tarde del 5 de abril de 2021.

Puente Most Śląsko-Dąbrowski (Varsovia, Polonia)

La foto del puente Most Śląsko-Dąbrowski sobre el río Vístula en Varsovia también es real. Pero al igual que la imagen de Dubai, el contexto es otro.