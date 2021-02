$!Falso: no es cierto que migrantes que sean regularizados puedan votar en las presidenciales

Sin embargo, las cosas no son como dice Bolívar, pues el estatuto busca regularizar el estatus migratorio de los venezolanos que ingresaron de formar irregular al país y el Gobierno advirtió que no se trata de un proceso de nacionalización. Así lo advirtió el portal de verificación de datos Colombiacheck en un artículo publicado hace unas horas.

Vea acá el artículo de Colombiacheck.

El gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez García, dijo en La Silla Vacía que “no vamos a nacionalizar a nadie. Justamente un Estatuto Nacional de Protección permite una permanencia en el territorio durante un periodo de diez años, pero no le da la nacionalidad a esa población. No es una medida para nacionalizar a nadie [contrario a lo que dijo el senador Bolívar en su trino]. No es una medida para darles cédula y que puedan votar en las elecciones”.

En ese sentido, cabe destacar que en el país sólo las personas con nacionalidad colombiana tienen el derecho a votar en las elecciones presidenciales y del Congreso. De allí que la medida anunciada por el Gobierno no implica que los migrantes irregulares puedan sufragar el próximo año.

Tras estas aclaraciones, en el mediodía de hoy (martes 9 de febrero), el senador Bolívar ofreció disculpas y reconoció que hubo una imprecisión con su trino.