No es cierto que EE. UU. sancionó a Santos por ‘permitir salida de dinero de las FARC en maletas diplomáticas’

Revisamos varias de las 66 capturas de este sitio almacenadas en Wayback Machine y encontramos que varios de los artículos que publicaba tenían titulares sensacionalistas, escritos en mayúsculas y con varios signos de interrogación; no se anotaba la fecha de publicación de los artículos y la autora todos era una persona llamada “claudia claudia”. Además, el portal no especificaba quiénes estaban detrás de su funcionamiento. Todas estas son características comunes en los sitios web desinformadores.

Cuarto, la Embajada de Estados Unidos en Colombia le dijo a Colombiacheck no tener información sobre la supuesta sanción a Juan Manuel Santos.

Además de esto, le pedimos a dos abogados penalistas revisar la desinformación e identificaron otros elementos que permiten desmentirla.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, nos dijo que no es posible que la supuesta noticia sea verdadera porque “el presidente de la República de manera directa no es el responsable del control cambiario en la salida o entrada del país, asunto que depende de la DIAN, de manera que él no podría ser sancionado por algo que no es su responsabilidad”.

Así mismo, que “la salida de dinero en efectivo es algo que atañe exclusivamente a la autoridad migratoria de nuestro país, por lo que un tercer estado, en este caso, los Estados Unidos, no tendría injerencia alguna”.

De hecho, en el título del artículo se menciona que Estados Unidos puso la supuesta sanción a Santos y en el texto se dice que el dinero fue trasladado a Cuba y luego hacia El Salvador.

“Es un titular tan alejado de la realidad jurídica que se cae por su propio peso. No tiene ningún tipo de asidero jurídico ni tampoco fáctico”, nos dijo Diana Muñoz Castellanos, profesora de derecho penal y asesora del área penal del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

La primera razón es que “el presidente no tiene relación directa con lo que ocurre en seguridad aeroportuaria ni mucho menos con el contenido de las maletas que salen de un aeropuerto”. Entonces no puede ser sancionado por esto.

A esto hay que sumarle, en palabras de la abogada, que “vamos a imaginar un escenario hipotético en el cual el presidente Santos levanta el teléfono y da la orden de que dejen sacar un dinero en unas maletas diplomáticas. Si eso fuera así, que es una locura, en todo caso, Estados Unidos no podría entrar a hacer una sanción sin que existiera un proceso, como pretende hacerse ver en esa publicación, como si fuera una sanción automática”.

“Entonces ese proceso tendría que adecuarse a un tipo penal por una conducta que fuera atípica, antijurídica y culpable y ese proceso eventualmente tendría que entrar a ser discutido desde la órbita de la inmunidad diplomática de los presidentes”, agregó.

Juan Manuel Santos ha estado en numerosas oportunidades en Estados Unidos después de la supuesta sanción. En 2018 fue invitado a hacer parte de un programa de líderes públicos globales en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard y hasta se vacunó contra el COVID-19 en ese país.

Con estas evidencias, calificamos como falsas las publicaciones en las que se difunde un pantallazo de una supuesta noticia en la que se anuncia que el gobierno estadounidense “sancionó a Santos por permitir la salida de dinero de las Farc en maletas diplomáticas”.

El supuesto artículo fue publicado en 2017 por Vanguardia 24, un portal web que difundía desinformaciones y ya no existe. No hay registro de que los medios de comunicación se hayan referido al hecho, aunque esta sería una noticia de importancia nacional e internacional. Además, la Embajada de Estados Unidos niega que exista la supuesta sanción.