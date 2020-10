$!No hay relación entre la minga y destrucción de 63 laboratorios

Si bien la noticia de los operativos antidroga en el sur del país es cierta, no lo es que estos laboratorios estaban en territorios indígenas de la minga, como se ha dado a entender en redes.

Vanguardia, a través de No sea Pingo, hace parte de la red de chequeadores regionales y en el marco de los esfuerzos para combatir las llamadas ‘Fake News’ publica este artículo recogiendo parte del trabajo de Ana María Saavedra en Colombiacheck.

La dudosa publicación

Los portales Colombiacheck y La Silla Vacía verificaron esta información y encontraron que esto es falso. Para empezar, la zona en la que fueron realizados los operativos no es de “dominio indígena”, como aseguran.

¿Por qué es falso?

En la oficina de prensa de la Policía Antinarcóticos indicaron que 34 de las ‘cocinas’ fueron halladas en el municipio de Piamonte y 29 en San José del Fragua, Valparaíso, Puerto Rico y Milán. También explicaron que estos laboratorios pertenecían a la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de la Farc. Allí no se menciona alguna relación con la minga.

Esto dijeron los líderes

“Del pueblo Inga fueron cinco guardias en representación y de los compañeros de Caquetá no tuvimos representantes”, explicó Joe Sauca, coordinador de Defensa de la Vida y Derechos Humanos del CRIC.

¿‘Fake News’?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com en Twitter, Facebook e Instagram.