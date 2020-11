Creencias que van desde la automedicación hasta el contagio por objetos, cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales que no cuentan con fundamentación científica y médica, les han arrebatado la tranquilidad a las personas por el pánico de contraer el virus.

Es verdad que el alcohol deshace el virus. Su eficacia en fines de desinfección de objetos es del 100%.

1. ¿Puedo contagiarme de coronavirus si ingreso a una piscina?

Mito. No es posible que el virus se transmita por medio del agua ya que las partículas se diluyen y pierde su capacidad viral. Para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “los métodos de tratamiento de agua que utilizan filtración y desinfección, como la mayoría de los sistemas de agua potable, inactivan este virus”. No obstante, asistir a estos espacios sí representa un riesgo si no se respetan las medidas de distanciamiento y uso de tapabocas fuera de la piscina, donde sí hay riesgo de contagio.