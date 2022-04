Pantallazo de Caracol que le atribuye a Petro afirmación “creo que soy Dios” es un montaje

La captura de pantalla se ha difundido en redes sociales. Caracol Radio, emisora en la que supuestamente el candidato presidencial Gustavo Petro afirmó ser Dios, aclaró que esa entrevista es falsa.

En la supuesta nota se indica que en una entrevista reciente le fue preguntado al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, si cree en Dios. De acuerdo con la noticia, Petro responde: “Mi sistema de creencias no apoya a un creador como tal. Dios fue una figura imaginaria creada por el hombre”, para concluir “si usted me pregunta si existe un Dios, sí creo en un Dios humano y no sobrehumano, y lo creo, es porque creo que yo soy Dios”.

No obstante, la imagen cuenta con inconsistencias, como el diseño del supuesto portal web de Caracol Radio, pues no coincide con el original, ya que los títulos no están escritos en mayúscula y la fuente de letra es diferente.

Además, no se especifica la fecha de la supuesta entrevista realizada al candidato presidencial. Por ello en Colombiacheck buscamos en el archivo de Caracol Radio, donde encontramos que la foto que usaron para la imagen viral corresponde a una galería de imágenes tomadas a Gustavo Petro cuando fue invitado a la emisora para hablar sobre sus propuestas, el pasado 9 de febrero.

Al buscar la noticia en Google, o en las mismas redes sociales de Caracol Radio, no fue posible encontrar una publicación que hiciera referencia a las declaraciones de Petro.

Incluso, la emisora aclaró en su página web que nunca publicaron esta información, así se lo confirmó Jaime Andrés Ospina, editor digital de Caracol Radio a AFP Factual.

“Esa no es nuestra fuente [tipográfica]. Nuestros titulares nunca van en altas [mayúsculas] sostenidas. Además, el botón de ‘streaming’ [transmisión] de Caracol Radio siempre está abajo, no arriba a la derecha como se ve en la imagen”, coincidió Ospina, por lo que asegura que es una imagen falsa.

El editor también dijo que las imágenes que abren las notas traen debajo “pies de foto de menos de 150 caracteres”, mientras que la foto difundida cuenta con un texto más extenso.

También publicaron este trino:

De igual forma, en el archivo de Colprensa no figura ninguna publicación que haga referencia a esas supuestas declaraciones de Petro sobre Dios. Luis Carlos Gómez, editor general de la Red Nacional de Medios, aclaró que ni el texto ni la foto les pertenecen. Explicó además que ocasionalmente Caracol Radio usa sus fotografías para alimentar las notas, pero en esta ocasión no fue así.

Previamente, ya se había hecho un montaje similar sobre unas supuestas declaraciones de Gustavo Petro para la Revista Semana, pero en esa ocasión se afirmó que el candidato presidencial dijo que Jesús se parecía a él. En VANGUARDIA verificamos esta desinformación en septiembre de 2021 y concluimos que era falso. También se trataba de un montaje.

Debido a las inconsistencias explicadas por el mismo editor web de Caracol Radio y al no encontrar dicha noticia en los buscadores de internet, concluimos que la supuesta noticia acerca de la declaraciones del candidato presidencial, Gustavo Petro, es falsa.