$!Patarroyo no dijo que el COVID-19 provoca fibrosis con los primeros síntomas

La pieza audiovisual que nos compartió un lector vía WhatsApp, tiene una duración de 1:45 minutos y coincidencialmente no hay coordinación entre el audio y el vídeo, lo que dificulta determinar si las declaraciones son realmente dichas por Patarroyo. El neumólogo Javier Fajardo nos dijo que el audio que acompaña el video ha circulado en este medio desde finales de febrero, días antes de que el virus llegara al país.

Para esto, en el vídeo se indica que “los expertos en Taiwán aconsejan un autochequeo simple que podemos realizar cada mañana”, el cual consiste en aguantar la respiración por más de 10 segundos, y si lo logra sin toser o sentir molestias como falta de aire, significa que no hay fibrosis en los pulmones.

Esta condición, de acuerdo con MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es una “afección en donde el tejido profundo de sus pulmones se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro, lo que dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno”. Según el portal web de la Clínica Mayo, este daño no puede repararse, por lo que se debe recurrir a terapias para aliviar los síntomas.

En el video se afirma que aguantar la respiración puede funcionar para saber si una persona tiene fibrosis pulmonar. De entrada, Fajardo indica que este tipo de pruebas no tienen ninguna sustentación científica, por lo que son fácilmente descartables. Según el neumólogo, los pacientes con COVID-19 sí pueden presentar una hipoxia feliz, que mantiene a la persona con bajos niveles de oxígeno sin que esto pueda ser diagnosticado por su dificultad para respirar. Para esto, Fajardo indica que hay pruebas especializadas como la oximetría o el test de hipoxemia silente.

Como se ha dicho en diferentes chequeos, entre ellos el de Colombiacheck, contener la respiración tampoco es una forma de saber si se es portador o no del Coronavirus. Si quiere conocer más al respecto, lea este artículo que publicamos.

¿Y el coronavirus provoca la fibrosis pulmonar?

No es verdad que contagiarse de COVID-19 provoque una fibrosis al 50% en los primeros síntomas. El neumólogo Javier Fajardo nos explicó que el nuevo coronavirus incurre en los pulmones en tres fases: una fase temprana, una fase pulmonar y una fase de hiperinflación. Cuando se está en la fase temprana se da la replicación del virus en el cuerpo. Fajardo dice que el SARS-CoV-2 se engancha en unos receptores ubicados en el sistema respiratorio para así entrar a las células, lo que genera una inflamación en los pulmones.

Por otro lado, Fernando De la Hoz, epidemiólogo y docente de la Universidad Nacional de Colombia, agrega que la fibrosis es una enfermedad pulmonar que se presenta con la exposición crónica durante años, a veces, a contaminaciones industriales. Por lo que una infección aguda, como lo es el COVID-19, no es suficiente para desarrollar esta enfermedad, pero sí puede generar una neumonía.

No obstante, “muchos casos se quedan en una fase temprana con síntomas muy leves, y tal vez arrancan en unas primeras fases del pulmón pero posteriormente la enfermedad desaparece ”, agrega Fajardo.

“Tomar agua hace que el virus llegue al estómago para que el ácido lo mate”: Falso, pura carreta

En cuanto a tomar agua, dice que no hay un soporte científico que sustente esta práctica. Beber enjuagues con detergentes, con bicarbonato o con ácido, tampoco cuentan con evidencias y ponen en riesgo la salud de la persona que recurra a estos remedios caseros.

Fajardo explica que el tomar agua no garantiza que el virus descienda hasta el estómago. El contagio por coronavirus se ha presentado principalmente por la inhalación de partículas que llevan el virus, por lo que muchas de estas llegan directamente al tracto respiratorio o se quedan adheridas a la garganta. También indica que esta afirmación no contempla que el virus pueda ingresar al cuerpo por la mucosa de los ojos.

En primer lugar, el autor no identifica a tales médicos para soportar su argumento ni para hacer una búsqueda de la veracidad de ese consejo. En cuanto a los jugos gástricos, estos no eliminan el virus porque Fajardo explica que en las vías digestivas hay receptores de la enzima convertidora que ayuda a que se replique el virus en las células.

¿Si aguanto la respiración, puedo saber si tengo COVID-19?: falso, pura carreta

Por ello podemos calificar este vídeo como falso, ya que la información brindada no tiene soportes científicos ni es respaldada por profesionales o autoridades de la salud, además de que se desconoce el verdadero origen de dichas afirmaciones.

El neumólogo Javier Fajardo agrega que este video podría significar una calumnia hacia Patarroyo pues su voz frente a la del audio no se parece y el locutor o responsable de la pieza carece de conceptos técnicos de medicina.

Cabe aclarar que hace unos meses se le atribuyó la misma afirmación al neurocientífico colombiano Rodolfo Llinás, y Colombiacheck realizó un chequeo de este audio que circuló en WhatsApp y además concluyeron que la voz del científico no coincide con la del audio en cuestión. Además, Llinás se manifestó al respecto y le dijo a El Espectador: “eso no tiene nada que ver conmigo”.

Asimismo, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, le explicó a AFP Factual en la verificación de este vídeo que no existe una evidencia de que aguantar la respiración sea una técnica válida para diagnosticar el COVID-19, ni de que beber agua sirva para eliminar el virus. Tampoco hay evidencia de que las afirmaciones sobre el hecho de aguantar más de 10 segundos sea efectivo.

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

