$!Pura carreta: vacuna contra el COVID-19 no va a producir esterilidad ni exterminio masivo

La página web elarconte.com realizó una publicación en el mes de agosto, que ha sido replicada cientos de veces desde entonces en redes sociales como Facebook e Instagram, en la que afirma que un grupo de genetistas argentinos determinaron a través de un “estudio” que la vacuna contra el COVID-19 podría causar esterilización masiva en hombres y mujeres, así como el exterminio de la población mundial. Es importante advertir, que al revisar la página web en la que se difunden tales ideas sobre la pandemia y los efectos de una posible vacuna, se encontró que el mismo autor de ese portal en un video publicado el 22 de octubre, anuncia que recibió recientemente advertencias y luego fue sancionado por YouTube debido al tipo de publicaciones realizadas; lo que da un signo de alarma frente a lo que allí se publica y sugiere un alto contenido de desinformación.

No hay evidencia de una “junta argentina de revisión científica”

La publicación comienza afirmando: “Un comité de genetistas y biólogos argentinos que se denominan «Junta de Revisión Científica», Investigación Independiente Alternativo, ha instado a la comunidad científica internacional al estudio que han realizado y que ponemos a continuación para que todo el mundo se lo pueda descargar.”

Se buscó si existe la llamada Junta Argentina de Revisión Científica (JARC), pero no encontramos un sitio web oficial de la misma, ni perfiles oficiales en redes sociales. Tampoco hay registro de la “junta” en las bases de datos de información científica tales como Pubmed, Litcovid, Cochrane Iberoamérica o en el Google académico. Además en la página oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina cuentan con una sección de acceso libre y abierto de publicaciones científicas argentinas relacionadas con el COVID-19, pero allí no figuran.

El documento adjunto a la publicación no es un verdadero estudio científico

Adjunto a esa publicación, se encuentra un link a un documento de 35 páginas titulado: INF.01.01.CTV-CRONOLOGIA TARGET VACUNA, en formato pdf, y otro link con un resumen del mismo. Este documento es atribuido a la llamada “Junta Argentina de Revisión Científica”. En el portal afirman que el documento es producto de un “estudio” a partir del cual la junta saca sus conclusiones, pero no se trata de un verdadero estudio. Allí no aparecen los nombres de los autores quienes harían parte de la “junta”, mucho menos sus títulos o estudios, a través de los cuales se pudiera verificar si corresponden realmente a ese comité de genetistas y biólogos argentinos que señalan.

El documento no ha sido publicado en ninguna revista científica, pues no tiene un formato de publicación científica, así como tampoco tiene un código DOI (Digital Object Identifier); un identificador único y permanente para todas las publicaciones electrónicas. Este en realidad es un compilado de ideas distorsionadas y descontextualizadas de una revisión de artículos científicos publicados en revistas como: Journal of Biological Chemistry, Circulation Research, Nature, New England Journal of Medicine, entre otros. Algunos datan de hace 20 años en los que se describía el hallazgo de la ECA2 (Enzima Convertidora de Angiotensina 2) y se realizaban los estudios de laboratorio de la época para evaluar la expresión de dicha proteína en diferentes tejidos. Otros, tratan de los posteriores hallazgos de la relación de la ECA2 y el coronavirus conocido para entonces, el Sars-CoV-1. También incluye el artículo publicado en New England Journal of Medicine en enero 2020, que fue uno de los primeros reportes sobre el nuevo coronavirus. Pero se descontextualizan las conclusiones del mismo. Pablo Ortíz, el experto en Biología Molecular señala: “En el documento son evidentes múltiples errores gramaticales, redacción confusa como si fuera la opinión de alguien y el texto escrito sugiere que no fue revisado por pares científicos, como se hace con todas las publicaciones. Se están sacando conclusiones con un conjunto de datos muy pequeño, muy desactualizado y sesgado con respecto a estudios más nuevos y completos”. De igual forma, en el Diario La República de Perú verificaron también la publicación y se concluyó, al igual que Colombiacheck, que el documento de 35 páginas, no es un verdadero “estudio”, ni una investigación científica.

La enzima ECA2 sí se encuentra en los pulmones

Volviendo a las ideas de la “Junta Argentina”, en la publicación refieren que la vacuna contra el COVID-19 atacaría la ECA2 en nuestro organismo y terminaría causando la esterilización masiva, ya que dicha enzima se encuentra predominantemente en los órganos reproductivos y no en los pulmones. La Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (ECA2, por sus siglas en español o ACE2, por sus siglas en inglés), es una proteína que se encuentra en la superficie de muchas células del organismo humano. La ECA2 hace parte de una compleja red de proteínas conocida como Sistema Renina Angiotensina Aldosterona, el cual ejerce un papel fundamental en funciones vitales tales como la regulación de la presión arterial en el organismo. Además, se ha establecido que interviene de forma protectora en enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, tales como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial y pulmonar, el infarto y la diabetes. Durante la actual pandemia esta proteína, se ha hecho tan popular como el nuevo coronavirus en el mundo científico. Ya desde comienzos de la pandemia, se identificó a la ECA2 como la llave utilizada por el SARS-CoV-2 para entrar a las células de nuestro cuerpo y se ha establecido que el virus se pega a ella, a través de su proteína S, con mayor afinidad que su primo el SARS-CoV-1.

Revistas científicas como Nature, Science, Critical Care y Cell reportaron dicho hallazgo basados en estudios con validez científica. Ahora, volviendo a las tergiversadas afirmaciones de la publicación de la “junta” y al documento en que se basan, Ortiz enfatiza al respecto: “En las primeras páginas de ese documento, se describe la expresión de la ECA2 en los tejidos del cuerpo humano, pero utilizan estudios de hace 20 años con técnicas de laboratorio de esa época mostrando que con dichas técnicas sólo encontraron que la proteína ECA2 se expresaba en los testículos y poco en los pulmones”. En el último año, investigaciones sobre la expresión de la ECA2 en los diferentes tejidos del cuerpo humano han demostrado que esta enzima se encuentra en el: pulmón, epitelio respiratorio alto, tejido bronquial, corazón, conjuntiva, ovarios, testículos, tiroides, entre otros. Es importante señalar, por otra parte, que debido al COVID-19, se han realizado publicaciones en las que se plantea la importancia de evaluar qué tanto puede afectarse la fertilidad en hombres y mujeres, pero por la infección con el nuevo coronavirus, no por una vacuna, ya que existe la posibilidad de que tanto los testículos como los ovarios, por tener la ECA2, se vean afectados si hay una infección del cuerpo humano por el SARS-CoV-2. Así ocurre en otras infecciones virales como la parotiditis o “paperas” en las que también se produce orquitis (inflamación de los testículos) u ooforitis (inflamación de los ovarios). Pero aún no se tienen conclusiones claras, respecto a los efectos del nuevo coronavirus en estos órganos y se requieren estudios más rigurosos para evaluarlos. Los hallazgos de hace 20 años pueden ser modificados por los nuevos, así se verifica que la expresión de la ECA2 sí incluye el pulmón y otros órganos del cuerpo humano, no sólo se encuentra en testículos y ovarios, como señala la publicación de la “junta”.

Una vacuna para prevenir el COVID-19 no podría causar la esterilización de la población mundial

Siguiendo con la verificación, en la publicación señalan reiterativamente que “han llegado a la conclusión [de] que una enzima la ACE2, podría causar la esterilización de la población, por lo que lo que la posible vacuna contra el COVID-19 podría llegar a ser catastrófica a nivel mundial”.

Aquí, nuevamente Pablo Ortíz explicó a Colombiacheck que “el que dos variables estén relacionadas no significa que uno pueda establecer una relación de causa y efecto”. Es decir, así la ECA2 se haya encontrado en esos estudios en los órganos reproductivos, y que el virus la utilice para entrar a nuestras células, no se puede concluir que una vacuna, que aún no se ha aprobado para prevenir el COVID-19, vaya a atacar la ECA2 y a producir esterilidad. “Son dos variables diferentes que no se pueden relacionar como causa y efecto”, enfatiza nuevamente Ortiz. “Una vacuna que busque prevenir la infección por el SARS-CoV-2 buscaría evitar la infección de las células del cuerpo humano por el virus y el consecuente desarrollo de la COVID-19. Esto lo lograría haciendo que el cuerpo cree defensas o anticuerpos que le permitan estar listo cuando se enfrente o exponga al virus para atacarlo, por lo cual no podría crearse una vacuna que ataque la ECA2, porque estaría atacando al mismo cuerpo y no generando defensas contra el virus”, señala Ortíz. De igual forma, el médico colombiano Francisco Sarmiento, epidemiólogo con Máster en Salud Pública, afirma: “No tiene sentido que una posible vacuna contra la COVID-19 cause una esterilización masiva en hombres y mujeres porque las vacunas no van dirigidas a los tejidos humanos, sino al virus”. Y agrega: “Ninguna vacuna que pase todas las fases de investigación en donde se evalúa su efectividad y seguridad, llegará al ser humano de manera masiva si tiene riesgo de generar esterilidad”.

Por lo tanto, sin una vacuna para prevenir el COVID-19 que haya completado y superado todas las fases de investigación y con evidencia de que ninguna de las que están en estudio tiene como objetivo atacar la ECA2, podemos concluir que es falso lo que la “junta” concluye respecto a los efectos de esterilidad y exterminio masivo por la vacuna que prevenga el COVID-19.

Los virus no son una cortina de humo

Siguiendo la verificación del conjunto de erróneas afirmaciones de la publicación atribuida a la “Junta Argentina”, esta continúa diciendo que “los virus (probablemente TODOS) son una cortina de humo para mantener distraída a la comunidad científica, establecer estrategias de control poblacional mediante el miedo, confinamiento y cuarentenas, y por otro lado, se los vincula FALSAMENTE con determinadas enzimas como receptor en células target, para luego actuar sobre ellas”. En genome.gov, se explica la definición de un virus y algunas características de los mismos: “Un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos. A menudo, el virus daña o mata a la célula huésped en el proceso de multiplicación. Los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra”. Igualmente, en esta publicación, Lotti Tajouri, profesor de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Bond en Australia hace una breve explicación sobre qué es un virus, cómo se replica y cómo nos infectan.

Tajouri, enfatiza que los virus son las entidades biológicas más comunes en la Tierra. No corresponden a cortinas de humo para distraer a los científicos como pretende confundir la “Junta Argentina de Revisión Científica”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, señala en su página oficial las características del nuevo coronavirus que respaldan todos sus descubrimientos a la fecha. De igual forma, lo hace el Ministerio de Salud en Colombia en el sitio oficial sobre la pandemia, en ningún caso como estrategia de control poblacional mediante el miedo, sino para informar a la población y evitar efectos más devastadores.

Sí hay trabajos de aislamiento viral del coronavirus

También señalan en la publicación que estamos chequeando: “No hay un sólo trabajo de aislamiento viral para batSARS-CoV, SARS y SARS-CoV2 que satisfaga plenamente los postulados de Koch clásicos y/o en su versión molecular. Finalmente, todo diagnóstico mediante nuevas metodologías amerita confirmación con tecnologías previas (ej: screening de CNVs mediante NGS se confirma con MLPA)”. Pero para hacer una crítica científica, la misma “junta” no hace revisión de otras publicaciones, ni ahonda en la investigación de la secuenciación del nuevo coronavirus. Además, quien hace el análisis del artículo señala equivocadamente que “no hay evidencia de un proceso de purificación viral”, sin embargo sí fue evidente al hacer lectura del mismo que el virus se purificó y secuenció genéticamente para poder afirmar que se trataba de un nuevo coronavirus.

El nuevo coronavirus se ha logrado purificar y secuenciar genéticamente, como se ha demostrado en esa y en múltiples publicaciones, incluso la evolución genómica del virus SARS-CoV-2 puede seguirse en línea en las siguientes bases de datos de secuenciación genómica: nextstrain.org y en gisaid.org que incluye miles de reportes de secuenciación genética del mismo. La agencia de noticias RTVE.es, en una verificación previa, consultó a la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), formada por 400 profesionales de la comunicación en ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, que les recordó que “hay muchas preguntas sin respuesta sobre la pandemia y su control, pero el virus existe y fue identificado y secuenciado incluso antes de la declaración de la pandemia”. También los de la “junta” mencionan que el estudio que describió inicialmente al nuevo coronavirus, no cumple con los postulados de Koch. Ante lo que Ortíz señala, “estos postulados de Koch son de 1890 y han sido modificados desde 1980 hacia postulados moleculares con los que sí cumple el artículo analizado”.

Ningún estado Orwelliano, ni esterilizar a la población total

Para cerrar la desinformación, la “junta” concluye nuevamente que “el objetivo final” es “la creación de un estado global ORWELIANO mediante el ‘diseño’ de pandemia y en segunda instancia la implementación global de una vacuna para ESTERILIZAR a la población total. El Oxford English Dictionary define orwelliano como la “característica de los escritos de George Orwell, sobre todo con referencia a su relato de un futuro estado totalitario en su novela 1984”. Este adjetivo describe toda situación, idea, o condición social que George Orwell identificaba como destructiva para una sociedad libre y abierta, circunstancias representadas en sus novelas, particularmente en la titulada 1984. De esa manera los de la “junta” afirman de manera confusa que el concepto de pandemia se ha “diseñado” para generar este “estado Orwelliano”. La OMS, aclaró el 11 de marzo las razones por las que se declaraba como pandemia la situación actual desatada por el nuevo coronavirus lo que difiere totalmente del objetivo de crear tal “estado Orwelliano”.

Julián Fernández Niño, actual director de Epidemiología y Demografía en Salud del Ministerio de Salud en Colombia, explicó a Colombiacheck previamente: una pandemia es “la propagación mundial de una nueva enfermedad”. Esta definición ha tenido algunos cambios y, de hecho, hay varias consideraciones al respecto, pero, desde su perspectiva como epidemiólogo, señalaba que la más acertada es la que se refiere a “una epidemia que tiene una alta propagación geográfica”. Nuevamente, respecto a la esterilidad masiva, La República de Perú también desmintió con expertos en Ginecología esta idea. El concepto de esterilidad hace referencia a la dificultad de lograr un embarazo, existen diversas causas tanto en hombres como mujeres que pueden producir esterilidad pero ninguna se ha asociado a alguna vacuna. En conclusión, no hay evidencia científica de que una vacuna para prevenir el COVID-19 pueda causar esterilidad y exterminio masivo. Quienes promueven tales ideas descontextualizan las conclusiones de los pocos y antiguos estudios en los que se basan.

Este artículo fue escrito por Jairo Soto y Gloria Correa, y publicado por Colombiacheck. Vanguardia lo publica con autorización de este medio de comunicación en el marco del esfuerzo por combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo y Colombia.