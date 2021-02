$!Registraduría alerta por correos falsos con información de la cédula

Ante la difusión de supuestos correos electrónicos que viene recibiendo la ciudadanía sobre “la baja de este documento en nuestras bases de datos”, la Registraduría Nacional del Estado Civil informa que estas comunicaciones son falsas y que su propósito es malicioso.

Los correos electrónicos en cuestión no son enviados desde la entidad y se titulan “Su cédula de ciudadanía será dada de baja en las próximas horas y no le servirá como documento de identificación”. Esta información, en la que está siendo suplantada la entidad, contiene un documento adjunto y la recomendación es no abrir estos archivos.

“La entidad hace un llamado a las personas que están recibiendo este tipo de correos o imágenes para que no den crédito, se abstengan de abrir archivos adjuntos y pongan en conocimientos a las autoridades competentes”, aseguró el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Actualmente la entidad tiene canales oficiales para conocer la vigencia de su documento de identidad. Los interesados en verificar la veracidad de la información, podrán hacerlo en la página web a través de la opción “Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía” ingresando el número del documento y la fecha de expedición del mismo.

El Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional alertó a la ciudadanía sobre un malware que circula en los supuestos correos de notificación, por eso, recomendó a los internautas hacer caso omiso a esa comunicación fraudulenta.