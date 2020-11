Vicky Dávila no es la primera 'directora de un gran medio nacional' como resaltó Gilinski

Ante la pregunta de Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blu: “¿Cuál fue el parámetro de selección para decir que Vicky estaría al frente del proyecto?”, Gilinski contestó que “en Colombia algo que no han resaltado, por ejemplo, es que Vicky es la primera mujer directora de un gran medio nacional”.

“NO RESULTA EXAGERADO AFIRMAR QUE María Isabel Rueda y María Elvira Samper, las ‘Marías’ como se las conoce en el medio, cambiaron el estilo de hacer noticias en la televisión colombiana. Su informativo, QAP, no sólo mantuvo los más altos ratings durante casi todo el año, sino que provocó un verdadero revolcón en los viejos espacios noticiosos y logró que, hoy por hoy, el periodismo de la televisión colombiana no tenga mucho que envidiarle al de ningún país”, decía Semana en su artículo.

Aparte de esta lista de directoras, podemos incluir en un cargo de poder en los medios de comunicación a Nora Sanín, quien fue la directora de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, Andiarios.

Así que con este corto paneo de medios de comunicación actuales y de décadas pasadas, calificamos de falsa la afirmación de Gabriel Gilinski de que “en Colombia algo que no han resaltado es que Vicky es la primera mujer directora de un gran medio nacional”.

