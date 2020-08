Pero la oferta es falsa. Tiendas D1, del grupo empresarial Koba, desmintió esta convocatoria en sus redes sociales. “Algunas personas mal intencionadas se aprovechan de la situación para generar anuncios falsos. Recuerda no publicamos ofertas laborales por redes sociales diferentes a Linkedin”, aclaró la cadena en su cuenta oficial de Facebook.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.