Nueva polémica involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ¿de qué se trata?

Sobre dicho bloque, Hocol, filial de Ecopetrol, tiene firmado un acuerdo de confidencialidad, evaluando posibles negocios.



Allí podría presentarse el conflicto de interés de Roa, quien aseguró a ese medio que no guarda relación con Serafíno Iacono.

Además, la petrolera aseguró que en la fecha del acuerdo Roa no pudo intervenir porque no había asumido la presidencia de la compañía, y además no es el representante legal de Hocol, por lo que no tiene facultades para hacer lo propio.

