Nueva polémica por vacunación: a una señora de 92 años le aplicaron dos dosis en menos de un minuto

Familiares de la mujer la acompañaron el pasado 12 de marzo al Hospital Canaima, tras recibir la llamada donde les confirmaban la cita de vacunación.

Poco después de las 6:00 p.m., una enfermera se acercó a García, le alzó la manga de la blusa del brazo izquierdo “y en segundos me metió la primera inyección de la que no sentí ningún dolor. La misma enfermera me metió dos chuzazos y en el segundo, que me dolió un poco, boté sangre y hasta empapó el algodón”, explicó la mujer al periódico El Tiempo.

Dicho testimonio concuerda con un video que familiares de la vacunada publicaron en redes sociales en donde ve que a la misma mujer le aplican dos veces un biológico.

La familia de García, después del hecho, realizó la denuncia y la E.S.E Carmen Emilia Ospina, encargada del Hospital Canaima, abrió una investigación para esclarecer “este caso, que se trata de un error individual más no institucional”, exclamó el gerente José Antonio Muñoz.

Pese al incidente, la mujer de 92 años no ha presentado problemas de salud relacionados con el incidente. Muñoz aseguró que la mujer tendrá un estricto seguimiento a su salud.

Sin embargo, tanto García como sus familiares quedaron a la espera de alguna respuesta formal en la que le indiquen si el próximo 19 de abril debe volver para recibir la segunda dosis, como está presupuestado en el Plan Nacional de Vacunación.

Por el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el caso.