Nuevas masacres en Colombia: reportan ocho muertos en Antioquia y cinco en Cauca

Se confirmó la muerte de una persona más producto de la masacre que sucedió en Betania. 8 personas fueron asesinadas, 7 en el lugar de los hechos, y 1 más mientras se trasladaba a una clínica de Medellín.

La masacre sucedió en horas de la madrugada del domingo en una finca de la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano.

Según Carlos Mario Villada, alcalde de Betania, las personas masacradas no son del municipio. “Son personas completamente ajenas al municipio, no se ha presentado ningún familiar hasta el momento. La información me la da el comandante de la Policía”.

Las personas llegaron a la finca el sábado y el domingo en la madrugada hombres armados entraron a la propiedad y los mataron.

“Ya el Ministro de Defensa y el Gobernador me anunciaron la presencia hoy en el lugar para un consejo extraordinario de seguridad”, anunció el alcalde, quien permanece en cuarentena por covid.

“Aquí tenemos una disputa entre el Clan del Golfo y Gaitanistas por plazas de microtráfico en el municipio y eso es lo que tiene alterada la situación”, explica Villada.

El departamento de Policía de Antioquia canceló su agenda en el Bajo Cauca del departamento y movilizó su comitiva a este municipio.

El Coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante de Policía Antioquia, señaló a la entrada del consejo de seguridad extraordinario que “unidades de la Policía Nacional, Ejército y Fiscalía estamos al frente del proceso investigativo para encontrar a los autores materiales e intelectuales de este hecho”.

En Cauca

Conmocionados están los pobladores del municipio de Argelia tras la mortal incursión armada que se registró anoche en el corregimiento de El Mango, zona rural de esta localidad del suroccidente del Cauca.

Así fue confirmado por el alcalde Jhonatan Patiño y líderes sociales de la zona al denunciar que se trató de un ataque, con arma de fuego, contra personas que departían en una discoteca, ubicada en el casco urbano de esta localidad.

“No tenemos muchos detalles de cómo fue el ataque, solo que la comunidad de este corregimiento denuncia que sujetos, en motocicleta, llegaron al pueblo y después empezaron a disparar contra los ciudadanos que se encontraban en este establecimiento de diversión nocturna”, infirmaron integrantes de Marcha Patriótica.

Luego, empezaron a circular videos en las redes sociales donde se aprecia cómo, tras el ataque, las personas que salieron ilesas buscaban trasladar a los heridos hacia el hospital, pero muchos de ellos fallecieron mientras eran evacuados del sitio. Otros ya estaban muertos, como se aprecia en las filmaciones.

Después, y a pesar del miedo que reinó en el lugar por la presencia de sujetos armados, los cadáveres de las cinco víctimas mortales fueron trasladados a la morgue del hospital local.

Mientras tanto, otros dos heridos, Elkin Fernando Rengifo Zambrano y Yanio Fabián Muñoz Samboní, también fueron llevados a este centro asistencial y luego remitidos al hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán.

“Por el momento se tiene que las víctimas mortales respondían a los nombres de Arlex Danier Salamanca, Faiber Joaquí Hoyos, Eraldo Ruiz Salazar, Libio Chilito y otra persona que aún no ha sido identificada”, agregaron los líderes sociales.