Nuevo caso de violación: Mujer dice que fue abusada por un conductor de In Driver

La mujer trabaja en un bar del municipio de Itagüí y la dinámica de su labor le obliga a transportarse a altas horas de la noche. Para garantizar su traslado hasta Robledo –barrio de Medellín en el que reside–, pactó con un conductor de la aplicación que la recogiera todos los días.

Mariana abordó, hacia las 4:30 de la madruga de ese sábado, un vehículo Chevrolet Joy a la salida de su trabajo. En los primeros 15 minutos del trayecto conversó de “manera normal” con el conductor.

La joven despertó hacia las 7:00 de la mañana. Mariana se sentía confundida y mareada. El viaje, que en teoría debía durar una hora como máximo, terminó siendo de dos horas y media.

“El tipo me despertó, me dijo que ya habíamos llegado y que debía bajarme rápido porque tenía mucho afán. Estaba muy mareada. Le pregunté por qué se había demorado tanto y respondió que había mucho tráfico”, recordó Mariana.

Mariana ingresó a su habitación y, antes de caer rendida por los efectos del mareo, alcanzó a escribirle a su compañera de apartamento, Keiry Muñoz, que se sentía abusada.

La víctima y su amiga acudieron hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe y allí confirmaron que Mariana había sido abusada sexualmente.

Han pasado 72 horas desde que se cometió la agresión sexual. La mujer continúa bajo tratamiento médico y está a la espera de acompañamiento de las autoridades para radicar una denuncia formal contra su abusador.

“La línea mujer de la Policía se comunicó conmigo y me dijo que me iba a acompañar con todo el trámite. Me pidieron que me comunicara el domingo, pero no me contestaron, me enviaron un enlace de WhatsApp y se me venció porque no he estado muy pendiente del celular. Me traté de comunicar de nuevo y no hubo respuesta. Hoy he estado en el hospital a la espera de que me apliquen los últimos medicamentos y no he podido ir hasta la Fiscalía”, relató Mariana.