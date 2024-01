Nuevo director del Invima renunció

El pasado 28 de octubre, el presidente, Gustavo Petro, anunció en X que Velásquez estaría al frente de la entidad, lo que ponía fin a la interinidad en ese organismo.

“El director del Invima en propiedad será el doctor Germán Velásquez, filósofo, magister en economía y doctor en Economía de la salud, 20 años al servicio de la Organización Mundial de la Salud”, escribió en su momento el mandatario.

Sin embargo, el Presidente nunca realizó el nombramiento oficial, por lo que Velásquez presentó su renuncia en una carta enviada al Dapre.

“Este mensaje solo pretende informar que mi situación personal ha cambiado con relación al anuncio del Presidente, de que sería el director del Invima. No se trata evidentemente de un rechazo a un puesto en el que nunca fui confirmado. Solo me permito comunicar que, por las razones expuestas y por la manera en que el Gobierno ha manejado el anuncio del presidente, ya no estoy disponible”, informó.

El economista aseguró que fue “un gran honor” la designación como director de la entidad y que estaba dispuesto a dejar su puesto en Ginebra y trasladarse con su familia, pero que la confirmación del nombramiento nunca llegó.

Incluso, recalcó que desde noviembre envió todos los documentos que avalaban su experiencia de 40 años en el campo de la salud para que se diera el nombramiento de director de la entidad.

“Documenté mi doctorado en economía de salud de la Universidad de la Sorbona, París, y mis 40 años de experiencia en el campo de la salud, la reglamentación farmacéutica y políticas de medicamentos, que responden ampliamente a las exigencias de ese cargo”, precisó.

La decisión de Velásquez se produce luego que se conociera un decreto publicado en la página del Dapre del 22 de diciembre, en donde el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, nombró a Yenny Adriana Pereira Oviedo como nueva directora, pero nuevamente en funciones de encargada del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Durante el gobierno Petro, en donde continúa la crisis por el desabastecimiento de medicamentos, el Invima lleva más de un año con directores encargados.

Por el cargo pasaron Juan Carlos Árias Escobar, Francisco Rossi, Germán Velásquez y ahora Yenny Adriana Pereira.