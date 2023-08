Nuevos detalles: Así fue el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, por parte del español Daniel Sancho

Para ese momento, el cuerpo del médico de 44 años ya había sido desmembrado en al menos 14 partes. Algunas de ellas fueron lanzadas al mar mientras que otras estaban en una bolsa de basura que un reciclador de calle encontró y alertó a las autoridades.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, confesó el asesino a medios de comunicación.

De igual forma, negó haber sostenido una relación amorosa con el médico cirujano. “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo.

Por ahora el chef español deberá comparecer ante la justicia, relatar cómo fue el crimen y dar pistas de dónde pueden estar las otras partes del cuerpo del colombiano.