“Nunca he hecho parte de grupos terroristas”: Duque contesta a Petro

En tono muy mayor se encuentra el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, con su antecesor Iván Duque, por la situación de derechos humanos que se vive en la isla de Cuba, lo cual divide sus posturas.

Petro en la madrugada del domingo, al responder las críticas que le había hecho el expresidente Duque, en un mensaje en la red X (Antes Twitter), le dijo que “los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste”.

El expresidente también respondió de forma contundente. “Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, escribió en la misma red social Duque.

Y precisó que “muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal “revolución” de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus “comandantes”.

Par Duque, “el comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar, con la evidencia, el fracaso de ese modelo”.

Y concluyó su reclamo a Petro sosteniendo que “la humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”.