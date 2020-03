¡Ojo!: Con cadenas de WhatsApp que ofrecen mercados pueden robar su información personal

Por esta razón los adultos mayores no pueden salir de sus hogares a menos que requieran abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, comprar medicamentos o acceder a servicios financieros.

En otras de las cadenas que circulan por esta red social asegura que la primera dama y el Secretario de Gestión Social (no dice de qué departamento o municipio) ponen a disposición unos números de celular para solicitar mercado para población mayor edad que no pueda adquirirlo. Aseguran que estas personas irán a llevar los alimentos a los lugares que les indiquen.

El ministerio aclaró que no realiza este tipo de correos ni envía cadenas de WhatsApp con esta información. Por lo que invitó a la ciudadanía a enterarse de sus pronunciamientos solo por medio de sus canales oficiales.

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

