Ordenan al creador de Matarife rectificarse por mensajes contra el expresidente Uribe

En una sentencia de 172 páginas, la Corte Constitucional resolvió la batalla jurídica que traían en ese tribunal el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se le ordenó al primero que rectifique del segundo, pues no hay argumentos de pesos para las tesis que presenta en dicha serie.

La génesis de la discusión se debe a algunos mensajes que publicó el director de la serie en su cuenta de Twitter, uno de ellos iba en el sentido de que “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica”. Otro, en cambio, aparecía en el producto audiovisual que Mendoza lanzó hace un buen tiempo.

En uno de sus apartes –que deben rectificarse en máximo cinco días– aparece que el exjefe de Estado fue determinador de la muerte de personas como Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano.

Por último, la Sala Quinta de Revisión de la Corte, con ponencia de Paola Meneses, determinó que en la entrevista de Daniel Mendoza con Hollman Morris, el creador de Matarife también incurrió en afirmaciones que son de obligatoria rectificación.

En la conversación expresó que “el que está al frente de ese aparato organizado de poder es Álvaro Uribe Vélez y lo que yo quiero que la gente entienda es que Álvaro Uribe Vélez, según los testigos y según lo que está corroborado en los expedientes, es que él si organizó masacres”, se lee en la sentencia.

A criterio de la Corte, este tipo de afirmaciones no tienen un verdadero peso argumentativo, y por ende deben ser rectificadas de manera personal por el entutelado, y debe comunicarlo públicamente. No obstante, una de las peticiones relacionadas a la serie no fue acogida por el alto tribunal.

¿Qué pasará con la serie?

En la tutela que venía desde hace mucho tiempo atrás, la defensa del expresidente Álvaro Uribe había solicitado retirar de Internet toda la serie, llamada Matarife: un genocida innombrable. Al evaluar esa petición, la Sala determinó que eso no pasará, ya que excede el derecho a la libertad de expresión de todo ciudadano.

En efecto, en la sentencia dice que “la Sala considera que los remedios solicitados por el accionante no son procedentes, dado que producen una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y no satisfacen el test tripartito”.

Es decir, para las tres magistradas que componen la Sala existe un remedio alternativo y menos lesivo a la hora de mantener el buen nombre de Uribe, esa vía es la rectificación.

En ese orden de ideas, la consideración del expresidente tampoco fue tenida en cuenta porque la serie no habla solamente de él. En ella hay otros cuestionamientos y afirmaciones a otras personas famosas que no fueron advertidas por la defensa, y tampoco examinadas por la Corte, por eso en ese caso prima la presunción de inocencia.