Organizaciones campesinas de El Catatumbo flexibilizan bloqueos, pero excluyen algunos sectores

En este propósito están la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Marcha Patriótica y las Juntas de Acción Comunal acordaron que, durante este jueves y viernes, disminuirán los cortes viales en los puntos donde están concentrados: la vía que conecta a Cúcuta con el Catatumbo, así como la que conduce hacia el municipio de Ocaña y la Costa Atlántica.

Sin embargo, la flexibilización de estos bloqueos fue anunciada con horarios específicos en los que se permitirá el paso de vehículos de carga de algunos sectores, limitando el paso de otros.

Según el comunicado emitido por las organizaciones campesinas y cocaleras, se permitirá el paso de camiones que transporten el carbón represado desde las bocas de mina hasta los patios que hay en El Zulia. Cabe aclarar que a pesar de permitir este paso a los patios, allí el carbón permanecerá represado por que los bloqueos impiden el transporte hasta el destino final, sea para consumidores o para exportación.

Asimismo, se permitirá el paso para que los vehículos de carga evacúen el aceite de palma de las plantas procesadoras de Coopar, Palnorte y Oleonorte, además de habilitar el paso para los vehículos cargados con corozo de palma de aceite desde las fincas hacia estas tres plantas procesadoras, “a fin de favorecer la economía de los pequeños y medianos productores de palma”, según indicaron las comunidades campesinas, pero otras empresas como Aceites y Grasas del Catatumbo, también del sector palmero, no fueron habilitadas para transportar sus productos.

Azucena Vera, directora de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), indicó que el anuncio de la flexibilización se está dando para unos cuantos, cuando debería ser para todos. “Pedimos que se den para todas las cargas de carbón de todas las minas que están en las misma condiciones de represamiento, hay tolvas llenas de carbón que se pueden derrumbar, hay acopios provisionales llenos de carbón que se pueden prender y se necesita también evacuarlos”.

Vera sostuvo que si bien es un gesto de buena voluntad, se requiere que se amplíe a todas las minas de carbón legales que aportan al desarrollo de Norte de Santander con regalías por cada tonelada producida y con trabajo en las zonas rurales. “Queremos que este gesto sea más extensivo para que nuestros mineros puedan llegar a sus lugares de trabajo y nos permitan llevar alimentos a las minas, mantenerlas en sus cuidados y sacando el carbón para su destino final y no seguir incrementando las pérdidas económicas”, dijo la dirigente gremial.

Otros sectores siguen bloqueados

A pesar del anuncio de reducir los bloqueos, sectores productivos como arcilla y gres, arroz, cerámica, textil, lácteos, carbón y materiales de construcción quedaron excluidos de la posibilidad de transportar sus mercancías, con consecuencias económicas graves tanto para sus empresas, como para el empleo que generan y en algunos casos como la Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander (Coagronorte), afectando a las familias campesinas que viven de este producto.

Guillermo Alexander Infante, gerente de Coagronorte, asegura que “para la industria arrocera ha sido muy duro por el encarecimiento de los fletes, se pierde competitividad, no se han podido evacuar los grandes inventarios que tenemos. La cosecha se va a acercar y si no se evacúa inventario va a ser muy difícil recibir nuevamente cosecha. Estamos teniendo rompimiento de inventario a los clientes. Los clientes no han podido recibir nuestro producto y eso tiene consecuencias: si hoy alguien deja de comerse una taza de arroz, mañana no se come dos. ¿Qué puede pasar? O la reemplaza con pasta, o la reemplaza con otro arroz y eso lo que puede generar es que el cliente termine quedándose con ese producto”.

Infante agregó que traer las materias primas se ha encarecido, tanto por fletes como por problemas en puerto. “La facturación está caída en un 35%, más los costos de operación de la planta; por los desórdenes nos tocó evacuar la planta dos días, el personal tuvo que caminar, muchos están desde casa. Eso ha sido difícil. Los costos también han estado disparados, tanto en transporte como en materia prima, además de que la llegada del arroz a la planta ha sido difícil y ha tenido un sobrecosto para el asociado. Si antes se pagaban 26 pesos por tonelada, por venirse por Pedregales-Zulia-Cúcuta, ahora les toca venirse por Pedregales-La Floresta-vía al Puerto-Cúcuta, y eso implica 5 pesos más”.

Respecto al hecho de que las organizaciones que lideran el bloqueo definan quiénes pasan y quiénes no, aseguró que si bien respeta la protesta, hay que entender que “mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, y bloquear las vías para la parte médica, de salud y aprovisionamiento básico ha encarecido todo y eso no lo compartimos. No concibo que se bloqueen las vías ni que se nos coarte el derecho a la libre circulación. Bienvenida la protesta pero sin violar los derechos de los demás”.

Reacciones de los gremios

Francisco Unda, gerente de la Andi, seccional Norte de Santander, vocero de los empresarios, manifestó que es muy importante que haya acciones que ayuden a distensionar la situación y a fortalecer los diálogos. “Sin embargo, restringir los derechos de unos sectores y/o empresas mientras se permite los de otros, solo aumenta las tensiones locales, la diferenciación en la productividad de los sectores y las brechas económicas entre ellos”.

Unda aseguró que en este momento hay más de siete sectores claves para el desarrollo económico de Norte de Santander y la generación de empleo que aún no pueden ejercer su derecho a la libre movilidad, y que llevan en esa situación más de un mes.

“El llamado es a que esos gestos de buena voluntad impliquen a todos los sectores económicos del departamento y a que podamos fortalecer y agilizar los procesos de diálogo, los cuales hemos acompañado”, manifestó Unda.

Avanza el diálogo

Junior Maldonado, líder de la comisión política de Ascamcat, explicó que, en conjunto con el Comité Departamental del Paro y la Coordinación de Organizaciones Sociales, están trabajando para definir la metodología general de las 14 mesas técnicas que se van a instalar en el marco del diálogo político y social.

La mesa campesina, agropecuaria y minera fue la primera que se instaló. Maldonado señaló que esto se logró por “la necesidad del tema de los puntos de concentración que se mantienen en la vía, pero la idea es dejar conciliada la metodología general para las 14 mesas y poder avanzar”.

El líder aseguró que el gobierno departamental ha demostrado voluntad y la necesidad de buscar el diálogo y eso ha sido importante. La Opinión conoció que hoy terminará de definirse la metodología general.