Padre del Alcalde (e) de El Charco, Nariño, se ofrece como canje para la liberación de su hijo

El mandatario local, Jesús David Ureña, fue retenido el pasado 24 de abril, mientras se desplazaba en una embarcación hacia el municipio de Guapi, Cauca. Luego de 10 días del secuestro, se desconoce quiénes son los responsables y la familia no ha recibido pruebas de supervivencia.

Por esa razón, el padre del alcalde, Álvaro Ureña, contó en Blu Radio que “si es necesario hacer un canje, estoy dispuesto a hacer lo que me pidan, lo que sea, voy donde ellos me digan y hago lo que tenga que hacer, yo lo que quiero es comunicarme con mi hijo para saber que está bien”.

“Algunos de ustedes, señores secuestradores, deben ser padres y me entienden este dolor que tengo, por favor déjenlo libre y llévenme a mí”, fue el llamado de Álvaro Ureña a los hombres que tienen en su poder a su hijo.

Aunque muchas entidades han pedido que se respete la vida del Alcalde, por ahora no se conoce cuál es su paradero. En ese sentido, el padre de la víctima recalcó: “La verdad ya no sé a quién acudir, el silencio nos está matando lentamente, pero no me voy a callar hasta ver a mi hijo libre sano y salvo”.

Cabe recordar que inicialmente se señaló como responsables del secuestro a las disidencias de las Farc. Sin embargo, el Comando Coordinador de Occidente del grupo armado aseguró que ninguna de sus estructuras está detrás de este hecho.

A través de un comunicado, el grupo armado dijo que en “el sector donde fue interceptado el alcalde es la bocana del río Guapi, por todos es sabido de la presencia permanente del Ejército Nacional y la Armada Nacional, además de los Elenos y los Márques en este sitio”.

El 2 de mayo, al cumplirse una semana del secuestro, desde la Gobernación de Nariño, el secretario de Gobierno, Almikar Pantoja, anunció que la recompensa por información que permita dar con el paradero del alcalde Ureña ascendió a $105 millones gracias al apoyo de la alcaldía de ese Guapi, el departamento y organizaciones sociales.